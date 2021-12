Encerrando com chave de ouro o ano de 2021 a escola contemplada foi o CEDDAG em Planaltina

Um projeto de semeadura que levou, no ano de 2021, dias de bençãos e alegrias para as escolas por onde passou. Claro que, tratando de questões importantes como o Bullying, a violência e o vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que assistiu as apresentações do grupo.

No CEDDAG em torno de 500 pessoas estiveram presentes na escola, entre alunos, professores e servidores..

Em um momento glorioso de benção e luz, a aluna Vitória Eduarda subiu ao palco para cantar. Ela emocionou a todos cantando a música Aleluia.

O aluno Cauã Gomide também se apresentou. Ele cantou e interpretou uma música do cantor brasiliense Gloria Groove. Sua apresentação levou todos ao completo delírio. Cauã parece ser uma pessoa muito popular no CEDAG.

Os professores, Rayara e João Tadeu subiram ao palco para cantar. A coragem dos dois, que nunca cantaram para um público como o de hoje, fez com que os alunos os acompanhassem.

Os cantores Elyz e Maicon, junto com os alunos, cantaram uma releitura que fizeram da música Pesadão.

Elys fez uma palestra onde falou da importância de dar valor. Que Deus está cuidando de todos nós e que ele deu a cada um uma missão. Ela cantou uma música que fala de Deus.

Em mais um momento surpreendente, uma aluna subiu ao palco e deu continuidade a música cantada por Elys.

Em comemoração ao sucesso que foi esse projeto em 2021, Elys chamou integrantes da equipe Grooveonline Prevenção para dançarem juntos no palco.

Momentos que impactaram de uma forma tão profunda. Que nos faz sentir a presença do Deus Vivo ali. Como se o Divino Espírito Santo estivesse tocando o coração de cada um por ali presente.

Maicon fez uma dinâmica com os alunos. Ele colocou todos de pé para fazer um som juntos. Batendo os pés e as mãos, Maicon apresentou uma parte da música We Wil Rock You da banda de rock, Queen. O aluno Matheus foi pra bateria e mostrou que sabe conduzir bem as baquetas..

Maicon falou sobre o perigo das drogas. Orientando aos jovens que não sigam por esse caminho, pois é muito difícil sair dele depois.

O cantor Denilson Bastos, ex-The Voice Brasil, cantou músicas.

A Cia. Lábios da Lua dramatizou cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e o vício.

Retratando situações que estão muito presentes na sociedade.

Dando sequência às apresentações, a psicóloga Josy Reis deu uma palestra. Na ocasião ela falou da questão do Bullying e Cyberbullying. Josy fez uma releitura de uma passagem bíblica.

Josy falou das dores da alma, que normalmente são causadas por tudo de ruim que as pessoas vivenciam.

Quando Josy perguntou se alguém tinha alguma história pra contar, a aluna Milena (17 anos) contou o que sofreu na sua infância.

Ela relatou a todos que foi abusada, dos 8 até os 15 anos. Com isso ela se tornou uma pessoa sem amor, rancorosa e raivosa.

Milena foi vítima de seu cunhado. A jovem sofreu muito com o que passou, pois as pessoas dificilmente acreditam quando alguém relata estar sofrendo abuso por algum familiar. Ela disse que não deseja essa vida pra ninguém. Que as pessoas ao seu redor a julgavam como uma “coitada”, que tinha uma vida boa, mas arrumou um drama para si. Fazendo assim que se passasse por uma pessoa conturbada. Sendo que apenas estava sendo vítima de violência por alguém de dentro de sua casa.

Jozy indagou a todos, quantas Milenas não existem por aí. Ela enfatizou como a jovem é corajosa em se abrir publicamente sobre suas vivências. Aproveitando o momento, Josy contou de um relacionamento abusivo que sofreu quando era jovem.

Em seguida, Josy fez uma dinâmica com todos. Ela reforçou o quão eles são capazes de serem tudo aquilo que quiserem. Ela pediu a todos que se levantassem, entoando palavras de ordem e de positividade. Nesse momento ela pediu uma salva de palmas para todos, passando o bastão para Dhemis Messias.

Dhemis cantou uma musica que fala de Deus. Ele, também, cantou o Rap do herói. Após a música falou da importância e do poder que a mulher tem na nossa sociedade. Dhemis parabenizou todas as mulheres, com uma salva de palmas.

A valorização da vida é feita do hoje. Dhemis lembrou de uma fala de Leonardo Boff: ”a vida é só uma, mas vive-la direito terá valido a pena!”

A aluna Karine (17 anos) recitou um poema de sua autoria, que fala do respeito às mulheres.

O aluno Anderson subiu ao palco para cantar RAP fazendo com que os presentes o acompanhassem com palmas.

Aluna Izana (14 anos) recitou um poema de sua autoria que fala das dificuldades da vida. A aluna ganhou um festival de poesias.

Atendimento Psicolóco

Josy Reys (psicóloga) realizou atendimento para algumas alunas que necessitavam de apoio.

Uma escola espetacular

O Centro Educacional Dona America Guimarães é um local acolhedor e bem cuidado. Possui servidores atenciosos. Cujo o diretor recebeu a todos, muito bem e com muito carinho.

Uma escola que emana artes, onde diversos dos seus alunos possuem lindos dons artísticos.

O diretor, Robson Lopes de Oliveira, agradeceu a execução da apresentação e desenvolvimento do projeto Grooveonline Prevenção. Pelo que foi executado ao longo do dia. A banda, palestras, oficinas musicais, teatro educativo com foco na prevenção contra o uso de drogas ilícitas. Promovendo incentivos à criança e ao adolescente.

Realização do Projeto Grooveonline Prevenção

O Projeto Grooveonline está sendo possível graças ao apoio do Senador Izalci Lucas (PSDB – DF). O senador determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele está sendo realizado através da associação CRECE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves. Geraldinho agradeceu ao Bispo Eduardo Campos, presidente da associação CRESCE-DF.

