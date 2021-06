Enem 2021: Inep anuncia 101 mil vagas para a versão digital da prova

Aplicação será em novembro; inscrições começarão no fim de junho

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou ontem (01), novidades para a versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Este ano serão 101.100 vagas exclusivas para essa versão da avaliação, além de prova ampliada, prova superampliada, prova com contraste e locais de prova com acessibilidade para pessoas com deficiência. As inscrições serão entre 30 de junho e 14 de julho deste ano.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), para garantir o cumprimento das medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, o Inep e o consórcio aplicador das provas estão monitorando os locais de realização do exame e estudam ampliar o número de municípios onde o exame é realizado.

Diferente da edição anterior, as duas versões das provas deste ano – impressa e digital – serão aplicadas no mesmo dia. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelo Twitter. As provas do Enem 2021 para as versões digital e impressa serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, segundo o MEC.

A realização do Enem neste ano esteve em meio a uma polêmica, cujos documentos internos indicavam que a avaliação estava marcada para 16 e 23 de janeiro de 2022. No entanto, o ministro se pronunciou afirmando que eram apenas “conversas de bastidores”.

Com as novas datas confirmadas, especialistas familiarizados com o processo do Enem, segundo o G1, afirmam que o cronograma está apertado e demandará esforço para ser cumprido.

Para efeito de comparação, o Enem 2020, que teve previsão para ser aplicado em novembro do mesmo ano, teve seu edital publicado no “Diário Oficial da União” em 22 de abril, e as inscrições ocorreram de 11 a 22 de maio. Neste ano, as inscrições ainda não começaram e devem encerrar em julho.

Para o cumprimento do cronograma, o processo gráfico de impressão e distribuição das provas do Enem 2021 também precisa ser acelerado para garantir a aplicação das provas no tempo previsto, conforme sinalizam os especialistas.

A edição passada do exame teve diversos problemas como o adiamento da aplicação das provas devido à pandemia, salas lotadas, alunos impedidos de fazer a prova para que fosse possível manter o distanciamento social, e suspensão da aplicação no Amazonas e cidades de Rondônia, devido à pandemia.

Como consequência, houve ausência recorde de estudantes inscritos na edição passada, em que 5,7 milhões de candidatos estavam confirmados para fazer a prova do Enem, mas mais da metade (55,3%) não compareceu.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil