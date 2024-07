Enfermeira do Centro Obstétrico do HRSM entrega kits de enxovais para novas mamães

Solidariedade, humanização, carinho e empatia são as palavras que definem o gesto da enfermeira obstetra Ayla Garcia, que trabalha no Centro Obstétrico do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). No plantão noturno desta quarta-feira (10), ela foi trabalhar e fez a entrega de dez kits de maternidade para as mamães mais carentes que estavam internadas na unidade e tinham acabado de dar à luz.

“Minha mãe participa de um projeto solidário com outras mulheres e elas produzem esses kits de enxovais para recém-nascidos e distribuem para quem precisa. Eu sempre comento que vejo a necessidade de várias mãezinhas aqui no hospital, alguns bebês nascem e não têm o que vestir. Então, ela se organizou com o grupo e me entregou cerca de 30 kits para distribuir aqui no HRSM”, explica.

Neste plantão, a profissional que atua no Centro Obstétrico do HRSM há cinco anos fez a entrega de dez kits de enxoval produzidos pela Associação das Ametistas do Gama–DF. As mães mais carentes foram as que receberam a doação. São kits completos, montados com manta, cueiro, body, calça, touca, luvas e meias. Os outros kits serão entregues em seus próximos plantões.

“Vi essa necessidade e fui atrás com a minha mãe. Depois vou ver se a Associação consegue me repassar essas doações de maneira mais frequente. Meu sentimento é de gratidão por poder ajudar as famílias e esses bebês que tanto necessitam de ajuda”, afirma Ayla. As mamães ficaram muito felizes com as doações.