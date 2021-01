Especialista do IMP fala sobre cenário dos concursos em 2021

Com a previsão de vários certames importantes para este ano, os candidatos precisam manter uma rotina de planejamento, foco e organização

Para este ano, muitos concursos são esperados. Só no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) são previstas mais de 50 mil vagas a serem preenchidas em cargos públicos, sendo que 50.946 vagas são para o provimento e outras 2.165 serão criadas. Sem falar nos vários concursos que foram adiados por conta da pandemia de Covid -19. Muitos já estão autorizados e outros com pedidos enviados ao Ministério da Economia. Portanto, vale a pena estudar e estabelecer suas novas metas. Não perca a confiança e nem deixe os estudos de lado.

Palavra do especialista

Para Marília Brambilla, professora-especialista em Direito Penal e Legislação Penal Especial do IMP Concursos, o cenário de concursos para este ano será positivo. “No ano de 2021 teremos concursos de carreiras policiais federais e estaduais, e para composição dos Tribunais Estaduais, especialmente os TREs. Esses certames ocorrerão para suprir a vacância já existente nos cargos” afirma Marília.

De acordo com a especialista, a maior expectativa dos concursandos está voltada para a área federal, nos concursos da PF e PRF e também para a realização das provas da PCDF e a autorização e edital da PMDF.

“Dentre os autorizados o maior destaque nesse momento é a PRF, autorizado com 1500 vagas com previsão de edital ainda em janeiro”, comenta.

Para finalizar a professora dá um conselho para iniciar o ano de 2021: “A rotina do concurseiro é bastante desgastante, mas a hora agora é de intensificar! Foco no edital da carreira que se pretende e fazer muitos exercícios! Respira fundo e continua! O importante é manter o ritmo! Mas se você não começou ainda, corre! Tudo vai depender da sua determinação para conquistar o seu cargo”, garante.

Fique de olho – Lista de Concursos 2021 em todo o Brasil

Concurso MPU – o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021 prevê 127 provimentos para o Ministério Público da União e o concurso segue como um dos propósitos da atual gestão.

Concurso DPU – a Defensoria Pública da União tem autonomia para realizar seu concurso sem precisar de aval do Ministério da Economia. Atualmente, a expectativa é que sejam criados mais de 800 cargos de nível médio e superior.

Concurso TCU – a estimativa é de que a publicação do edital aconteça em 2021 por causa da pandemia. As oportunidades são para a carreira de auditor fiscal de controle externo, cuja exigência é o nível superior. A remuneração atual é de R$17.371,38.

Concurso Senado – os preparativos para concurso Senado também foram suspensos em decorrência da pandemia, mas a Assessoria de Imprensa da Casa informou que, apesar da revogação da comissão, o concurso está mantido. Previsão de 40 vagas para policial legislativo e analistas de nível superior.

Concurso Ebserh – a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares realiza concursos todo ano e já iniciou os preparativos do próximo edital.

Concurso Ibama – o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis enviou pedido de concursos este ano, mas não informou o número de vagas nem a distribuição. A seleção está no radar do Governo Federal, após pressão de investidores por políticas ambientais mais efetivas.

Concursos da área Policial somam 10 mil vagas previstas

Concurso PF – o novo concurso da Polícia Federal pode ter autorização publicada a qualquer momento. São esperadas cerca de 2 mil vagas na área policial. Há ainda previsão de um edital com vagas na área administrativa.

Concurso PRF – a Polícia Rodoviária Federal espera conseguir divulgar o edital ainda este ano. Mas mesmo se isso não for possível as provas ainda podem acontecer no primeiro semestre de 2021.Segundo o diretor, se o edital sair até fevereiro é possível que as provas aconteçam até junho. São esperadas 2.634 vagas de policial rodoviário, que requer o nível superior. Também há um pedido para preencher 138 vagas de agente administrativo.

Outros órgãos que pediram concursos à Economia para 2021

Concurso Bacen – o Banco Central enviou ao Ministério da Economia pedido para autorização de 260 vagas, sendo 30 são para técnicos, 200 para analistas e 30 para procuradores, nos níveis médio e superior.

Concurso Receita – a Receita Federal fez um pedido de concurso para preenchimento de 3.360 vagas efetivas nos níveis médio e superior. Dessas, 2.050 são para a área Tributária e Aduaneira e 1.310 para a Administrativa. As oportunidades são nos níveis médio e superior

Concurso Mapa – o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reiterou o pedido de concurso Mapa para 2021. A demanda é para provimento de 280 vagas.

Concurso CGU – A Controladoria-Geral da União também enviou a sua demanda ao Ministério da Economia e agora aguarda o aval. O quantitativo de vagas não foi confirmado, mas os cargos pedidos foram: técnico federal de finanças e controle; e auditor federal de finanças e controle. De níveis médio e superior, respectivamente.

Concurso Tesouro Nacional – foi encaminhado pedido de 120 vagas de nível superior, todas para a carreira de auditor federal (antigo analista de controle e finanças – AFC). A remuneração inicial é de R$19.655,06.