Evento on-line e gratuito debate as profissões em ascensão no mercado segurador

Mudanças globais e inovações constantes dão espaço a novas áreas profissionais, por isso, saber qual carreira seguir é um dos primeiros passos que os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho devem dar. Estar antenado às novidades, investir em especializações e ter o maior conhecimento possível sobre a carreira que deseja seguir podem ajudar na escolha.

Uma das áreas que já era consolidada no mercado, mas vem se atualizado com o passar dos anos é a do mercado segurador. A pandemia da Covid-19 é um dos fatores determinantes para esse aquecimento do setor. O surto do vírus fez com que as pessoas refletissem mais sobre a importância de cuidarem de si mesmas, do próximo e de seus bens. Quem investia em imóveis e bens financeiros passou a investir mais em saúde.

Por se tratar de uma área que proporciona uma visão generalista, estrategista e competitiva, as oportunidades de atuação no mercado de trabalho são inúmeras. Engana-se quem acha que esses profissionais lidam apenas com planos de saúde, seguros de vida, de casa ou carro. O gestor poderá atuar tanto na área administrativa como em vendas, marketing e recursos humanos. Outro atrativo para incluir a Gestão de Seguros na lista de possíveis carreiras é a flexibilidade que ela proporciona e a remuneração adequada à produtividade.

Atenta ao crescimento do segmento, a Icatu Seguros está promovendo a “Trilha do Futuro”, iniciativa que visa auxiliar ingressantes no setor e pessoas que estão em transição de carreira e desejam conhecer melhor as áreas que estão em alta no mercado. “Com a iniciativa, vamos apresentar pontos relevantes de algumas formações profissionais que estão em ascensão no mercado segurador e na Icatu. Quem se inscrever no evento poderá interagir com nossos funcionários, tanto com os que acabaram de ingressar na companhia como com os mais seniores, que trarão dicas valiosas sobre a importância da autogestão no desenvolvimento de carreira”, afirma a diretora de Pessoas da Icatu, Camila Asenjo.

Na Icatu, o índice atual de efetivação dos estagiários é de 67%. Eles ingressam na empresa através do programa “Nova Geração”. Há oito meses na companhia, Igor Martins destaca a importância que o estágio teve em sua formação profissional: “O estágio foi um motivador muito grande para a conclusão do meu curso de graduação. Tive meu primeiro contato prático, com dados reais, entregas e debates. A curva de aprendizado nesse momento é muito rápida e, cada vez mais, os estagiários estão sendo alocados de forma estratégica e atuam fortemente nas entregas, participam das discussões e de decisões. Se eu não tivesse feito estágio, sem sombra de dúvidas eu teria entrado no mercado de trabalho sem o entendimento claro de como as coisas funcionam”, avaliou.

Troca de Experiências – A troca de experiências é uma das principais propostas da Trilha do Futuro. O evento, que será on-line e gratuito, acontece nesta quarta-feira (24), através do Canal do YouTube da companhia, a partir das 14h. Diversas mesas de debate serão realizadas e os participantes poderão interagir com os palestrantes e trocar experiências. Confira, abaixo, a programação:

14:10 – Bate-papo Recém-efetivados Quemuel Naasom Silva (Área: Agilidade, Formação: Ciências da Computação) e Fernanda Pereira Pinto (Área: Vida, Formação: Ciências Atuariais)

14:30 – Tema: Agilidade com Luciano Antoniolo – Formação: Ciências da Computação

14:50 – Tema: Desenvolvimento de sistemas com Eduardo Fontenelle – Formação: Análise de Sistemas

15:10 – Tema: UX – Designer com Ian da Costa Araujo – Formação: Desenho Industrial

15:30 – Tema: Ciências Atuariais com Leonardo Hijino – Formação: Ciências Atuariais

15:50 – Tema: Cientista de dados CRM com Igor Ferreira Martins – Formação: Estatística

Fonte: Agência Educa Mais Brasil