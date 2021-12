Ex-administradora do Gama, a Profa. Maria Antônia assume uma cadeira na Câmara Legislativa do DF

A nova distrital pretende , em pouco mais de 3 meses, retomar o elogiado trabalho desempenhado à frente da administração regional do Gama, durante o governo Rollemberg. Ela assume a vaga de Martins Machado (Republicanos-DF), que será o titular da secretaria da família.

Maria Antônia, tem um currículo extenso. A nova distrital nasceu em Unaí MG, em 5 de abril de 1957. É casada com Amelindo Inácio de Magalhães, mãe de dois filhos e três netos. É professora na secretaria de educação do Distrito Federal. Foi diretora da diretoria nacional do Sindicato Nacional dos Aposentados SINDINAPI.

Membro da executiva nacional da Força Sindical, onde foi indicada a participar de vários eventos, alguns de nível internacional como o Fórum Social Mundial na Tunísia e Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 20) no Peru, em dezembro de 2014. É umas das fundadoras do partido Solidariedade e delegada no Distrito Federal.

Presidente do Conselho de Segurança do Gama e Vice Presidente dos Conselhos de Segurança do DF. Além disso, ocupou diversos cargos nas esferas do Governo do Distrito Federal, entre eles o de Diretora da Regional de Ensino. É formada em pedagogia e Bacharel em Direito e Pós-graduada em docência universitária.

A Profa. Maria Antônia, enquanto esteve à frente da administração do Gama, realizou um bom trabalho. Com isso, seu mandato teve uma boa aceitação popular. Deixando um legado de obras e benfeitorias pela cidade.

Agora ela está assumindo uma nova missão, desta vez na Câmara Legislativa do DF. Na condição de primeiro suplente, a Profa. Maria Antônia ocupará a vaga de Martins Machado (Republicanos-DF). Passando assim ao cargo de deputada distrital.

Já o então deputado irá assumir a Secretaria da Família no Governo de Ibaneis Rocha. O que está previsto para ocorrer a partir de 16 de dezembro. A posse de Maria Antônia será no dia 20 de dezembro.

Ambas as nomeações, tanto da Profa. Maria Antônia na Câmara Legislativa, bem como do então deputado Martins Machado, já foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal.

Colaboração do Israel Carvalho

Da redação do Gama Cidadão – 16/12/2021