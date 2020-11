EXPLORERNET, a maior internet do estado de Goiás, chega no DF com Internet de Fibra de Ultravelocidade

Provedor passa a oferecer serviço de internet no Gama e está prestes a inaugurar a rede em Ceilândia. Próximas cidades do projeto são Samambaia e Vicente Pires.

A gigante do estado de Goiás, Explorernet, desembarcou há pouco mais de 4 meses no Gama e vem fazendo história na cidade fornecendo velocidades nunca antes usadas por moradores da região. A empresa anunciou que também irá inaugurar sua rede em Ceilândia, maior região do Distrito Federal, nos próximos 60 dias. Esse é o resultado de um grande investimento financeiro e tecnológico, disponibilizando para seus clientes velocidades que podem chegar até 500 Mega.

Com uma rede de cobertura em mais de 11 cidades, e há 13 anos no mercado, a empresa oferece planos que atendem todos os perfis de usuários, sejam residenciais ou comerciais, com planos que variam de 75Mega a 500 Mega e com mensalidades altamente competitivas. Além disso, a chegada da Explorernet no Distrito Federal vem junto com a geração de inúmeras vagas de emprego diretos e indiretos. Alto investimento em tecnologia, pessoas, marketing e atendimento ao clientes é o que a empresa promete ao desembarcar aqui.

Atendimento ao cliente como diferencial

A empresa conta com um setor de tecnologia totalmente voltado para atendimento ao cliente e monitoramento da rede. Esse setor funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, uma frota de carros próprios, técnicos treinados e equipe eficiente torna mais rápida a resolução de eventuais assistências.

“Todo investimento feito é pensado sempre na qualidade da conexão e na experiência do usuário da nossa rede. Buscamos atender o cliente de forma ágil, com equipes em todos os canais e com suporte especializado. Internet hoje é um serviço essencial e somos a melhor empresa pra assumir essa responsabilidade”, destaca o Presidente, Neuber Fontoura.

Usuários da Explorernet tem à disposição roteadores Dual Band, que oferecem acesso a duas redes, sendo uma 2,4 GHz e outra 5 GHz. Na prática, a 5GHz, quando acessada com equipamentos compatíveis, oferece uma conexão até cinco vezes mais rápida.

Conheça alguns dos planos!

250 MEGA por R$ 99,90* mensais

150 MEGA por R$ 74,90* mensais

500 MEGA por R$ 199,90* mensais

Para assinar, entre em contato com a empresa através da central: (61) 3521-5755 – Whatsapp (62) 9 9555-3806 ou através das redes sociais.

*Consulte condições de aquisição.

