Faça inscrição e saiba mais sobre Terceiro Setor, Economia Criativa, Turismo e Projetos

O Workshop que – dará o start para os 5 Passos para o Desenvolvimento Econômico e capacitará 300 empreendedores sociais com a ótica no Turismo – é uma parceria do LUMIART e a Secretaria de Turismo com a mobilização do Conselho de Desenvolvimento do DF.

Nesta primeira etapa serão contempladas 15 regiões administrativas com 07 que servirão de ponto de apoio para as mais próximas. Como PLANALTINA que receberá o Arapoanga e Vale do Amanhecer; CRUZEIRO que receberá o Núcleo Bandeirante; ARNIQUEIRA que receberá o Areal, ADE e o Riacho Fundo 1; ÁGUAS CLARAS que receberá Taguatinga; CEILÂNDIA que receberá Sol Nascente/Pôr do Sol e Brazlândia; SOBRADINHO que receberá Sobradinho II e Fercal; e ITAPOÃ que receberá o Paranoá. As outras 18 regiões administrativas ficarão para a próxima etapa a partir de abril de 2020.

Uma emenda do líder do governo, o distrital Cláudio Abrantes, subsidiou o projeto que terá a abertura no Complexo Cultural de Planaltina, na próxima terça-feira (03/03), as 14 horas.

Será utilizado o Método TIS para se trabalhar os 5 Passos para o Desenvolvimento Econômico com a ótica no Turismo e as 04 Plataformas de base para o funcionamento dos Pólos.

Dentre os 5 Passos haverá a identificação dos atores, o levantamento das vocações das cidades, a criação do Pólo, a formação dos empreendedores sociais e a elaboração do Plano de Desenvolvimento. Nas quatro Plataformas serão trabalhados o Terceiro Setor, a Economia Criativa, o Turismo e os Projetos como ferramentas de aquecimento econômico.

Segue link de inscrição e calendário

WORKSHOP 05 PASSOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

INSCRIÇÕES GRATUITAS – VAGAS LIMITADAS HOJE AQUI

http://bit.ly/InscricaoWorkshop05Passos

Os encontros serão numa terça-feira das 14 às 18:00

1°) PLANALTINA em 03/03 – Abrangerá Arapoanga e Vale do Amanhecer

2°) CRUZEIRO em 10/03 – Abrangerá Núcleo Bandeirante.

3°) ARNIQUEIRA em 17/03 – Abrangerá Areal/ADE e Riacho Fundo 1.

4°) ÁGUAS CLARAS em 24/03 – Abrangerá Taguatinga.

5°) CEILÂNDIA em 31/03 – Abrangerá Sol Nascente/Pôr do Sol e Brazlândia.

6°) SOBRADINHO em 07/04 – Abrangerá Sobradinho II e Fercal.

7°) ITAPOÃ em 14/04 – Abrangerá Paranoá.