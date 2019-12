Fernanda Ferrugem une festa e compras de Natal neste sábado com entrada franca

A celebração de fim de ano coincide com o aniversário da estilista, que aproveita o paraíso astral para lançar uma linha para a casa, com objetos decorativos e utilitários. O evento também conta com parceiros de Fernanda Ferrugem que expõem seus trabalhos. De olho na semana de Natal, o encontro é uma excelente opção de presentes no melhor estilo “Compro de quem faz”, movimento impulsionado pelas redes sociais, onde criativos descobriram o poder da união da força coletiva.

A corrente “Compro de quem faz” incentiva a produção sustentável o local, por meio do apoio às pessoas que amam o que fazem, fortalece pequenos produtores, a economia local, além de estimular a produção artesanal e a cultura. Uma excelente oportunidade de se aproximar do produtor e ter acesso a peças feitas com carinho e frequentemente sob encomenda.

A ação “Ferrugem subindo a ladeira” une brechó, decoração, festa e moda. O som fica por conta das irmãs Telma e Selma, Manu Santos e Raoni Vieira. O traje é latino. O brechó vai contar com peças especiais de Renato Acha, editor do site Acha Brasília. O acervo de Acha apresenta looks de estilistas nacionais e internacionais, além de raridades advindas de países como China, Gana, Guatemala e Senegal.

Serviço: Ferrugem subindo a ladeira” – Brechó – Décor – Festa – Moda

Data: 21 de dezembro (sábado) de 16:00 a 00:00

Local: Espaço Ferrugem (QE 19 Conjunto J Casa 11 – Guará 2)

Entrada franca

Classificação: Livre

Informações: (61) 99326-6390.