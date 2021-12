Força Nacional completa 17 anos de serviços prestados ao País

Na ocasião, foram agraciados 72 profissionais da Segurança Pública do país com a Medalha do Mérito “Soldado Luis Pedro de Souza Gomes”. A condecoração é entregue para profissionais que, no exercício da atividade, tenham prestado notáveis e excepcionais contribuições à unidade. Também foram entregues armamentos para as polícias civis, militares e perícias de 24 estados e do DF, com foco em reforçar a segurança do país. A doação faz parte do legado da Força Nacional.

Atualmente, 30 operações estão em andamento em todo o país. São ações de policiamento ambiental e combate a incêndios florestais, com atuação em terras indígenas; preservação e repressão de crimes urbanos e rurais; apoio a investigações e atuação em fronteiras, além das missões humanitárias.

Integrante da estrutura de uma das secretarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Força já realizou, apenas em 2021, 86 operações. Maior número desde 2004, quando foi criada.

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) empenhou hoje a aquisição de ferramentas importantes, como o Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB), que busca fornecer informações estratégicas para auxiliar investigações e correlacionar crimes com armas de fogo em todo o país”, ressalta o Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Coronel da PMDF Carlos Renato Machado Paim

O evento contou com a presença de autoridades civis e militares da SSP-DF, da Polícia Militar, entre outras forças, além de familiares e comunidade.

Da redação do Gama Cidadão – 29/11/2021