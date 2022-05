Frente fria deve baixar temperatura para 5°C no DF, diz Inmet

Massa de ar polar traz frio intenso ao Brasil nesta semana. Em Brasília, clima muda a partir desta quarta-feira (18).

Frente fria chega na Capital, a partir desta quarta-feira (18). — Foto: Agência Brasil

Uma massa de ar polar deve provocar uma queda nas temperaturas mínimas em todo o Distrito Federal nesta semana. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno começa nesta quarta-feira (18) e as menores temperaturas devem ser registradas entre quinta (19) e sexta (20).

MASSA POLAR: Brasil terá semana de frio intenso com neve, ‘chuva congelante’ e temperatura atípica para maio

De acordo com a meteorologista Naiane Araújo, as manhãs quinta-feira e sexta-feira serão as mais frias da semana, com mínima de 5º C prevista para a sexta. As máximas não passam de 21º C, diz ela, e não há previsão de chuva.

Segundo o Inmet, a umidade deve variar de 95% a 35% na quarta-feira (18), e se mantém nos dias seguintes.