Gama se despede de Elis Maria, uma figura querida na sociedade local

Elis Maria, uma entusiasta da vida e dedicada à arte e cultura, era presença constante nos eventos mais animados da cidade. Sempre com um sorriso no rosto e uma simpatia inigualável, ela deixou uma marca profunda nos corações dos gamenses.

A notícia triste de seu falecimento pegou todos de surpresa nesta terça-feira (18/6). Aos 54 anos, Elis, contadora de profissão, também se destacava por seu envolvimento no cenário cultural. Sua partida precoce deixa um vazio na comunidade do Gama, onde era muito estimada.

Elis Maria será lembrada não apenas por suas contribuições incansáveis ao movimento cultural, mas também pela sua energia contagiante e pela sua capacidade de unir pessoas em torno de projetos significativos. Sua partida deixa uma lacuna imensurável, mas seu legado perdurará como inspiração para todos nós que compartilhamos da sua paixão pela arte e pela cultura.

A causa do óbito não foi divulgada. O sepultamento ocorreu hoje às 14h no Parque Memorial do Novo Gama, onde amigos, familiares e admiradores se reuniram para prestar suas últimas homenagens a essa figura tão querida.

A presidente do conselho regional de cultura do Gama, Carla Geórgia e o poeta, José Garcia Caianno escreveram sobre a amiga Elis, segue o alento:

“A galera do movimento cultural do Gama está em comoção generalizada por causa da partida precoce de Elis Maria. Ela que teve sua vida dedicada à arte e à cultura fez carreira na Cia Lábios da Lua. Elis era formada em técnico de contabilidade, profissão de que se orgulhava sobremaneira. Essa sua formação lhe dava traquejo na lida com os números e com as planilhas. Isso lhe facilitava a vida na gestão de projetos em sua área.

Elis estava desligada da Cia mas nunca da cultura. Moradora do Novo Gama, vinha se dedicando a estruturar o movimento cultural daquela comunidade. Segundo informações dos companheiros com quem ela vinha atuando em parceria, vários projetos de artistas locais foram aprovados junto ao Minc nas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Mas não ficou por aí, Elis se dedicou a estruturar o conselho de cultura da cidade do Novo Gama, no que obteve êxito extraordinário ficando entre os membros eleitos para essa primeira gestão.

Elis. Mulher aguerrida. Mulher que não tinha medo de expor suas opiniões e brigar por elas se fosse necessário e sendo mulher ela sabia que sempre era preciso…

“Estivemos com Elis há exatamente 3 semanas e fechamos parceria com a Banca de Poetas e Carla Geórgia Produções. Elis seria nossa projetista. Conversamos, sonhamos, rimos juntos e fizemos mil planos. Mas Elis se foi…

Assim a amiga guerreira se despede da vida deixando sua digital e o povo do movimento cultural com olhos rasos.

Hoje na cerimônia de despedida ficou clara a importância de nossa Querida Elis tanto para a Comunidade do Gama como para a comunidade do Novo Gama.

Parabéns Elis por deixar sua marca na história do Movimento Cultural.” ELIS MARIA PRESENTE!

Colaboração: JOSÉ GARCIA CAIANNO e CARLA GEÓRGIA