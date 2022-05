Governador Ibaneis cumpre promessa de campanha ao ampliar os programas do governo para as pessoas com deficiência

O Governo do Distrito Federal segue avançando na oferta de moradia para pessoas com deficiência. Neste sábado (14), em Ceilândia, o governador Ibaneis Rocha determinou que os órgãos competentes agilizem o cadastramento das famílias para que elas recebam lotes ou residências em áreas reservadas pelo governo local. A previsão é que 4 mil famílias sejam contempladas.

“Estamos com quatro áreas urbanizadas para serem distribuídas para as pessoas construírem suas moradias e terem seu lar com dignidade” Governador Ibaneis Rocha

Nesta semana, a Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD) e a Companhia Habitacional do Distrito Federal (Codhab) firmaram parceria para regulamentar os procedimentos de inscrição e habilitação de pessoas com deficiência (PCDs) no Cadastro Habitacional do DF.

Os cadastramentos poderão ser feitos, por esse público, a partir do dia 30 deste mês na lista de espera das unidades habitacionais ofertadas pela companhia. A ação tem direcionamento para unidades imobiliárias e lotes no Sol Nascente e no Recanto das Emas, respectivamente. Em Ceilândia, o governador, Ibaneis Rocha, também conversou com os moradores.

Segundo Ibaneis, encontraram uma situação onde não havia projetos e agora avançam na questão da moradia junto à Codhab, com um olhar especial para as pessoas com deficiência. “Estamos com quatro áreas urbanizadas para serem distribuídas para as pessoas construírem suas moradias e terem seu lar com dignidade. Pretendemos entregar, pelo menos, 4 mil lotes. O DF tem um número elevado de pessoas com algum tipo de deficiência, e por isso criamos uma secretaria específica para atender esse público.” Afirmou o Governador.

Essa nova diretriz de política habitacional foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de terça-feira (10). De acordo com o Decreto nº 43.290, a SEPD fica responsável por receber e analisar a documentação dos cadastrados.

Essa é uma pauta antiga defendida por Ibaneis Rocha desde sua campanha em 2018. Na época, o Portal Gama Cidadão publicou uma matéria durante a visita do então candidato à cidade do Gama. Na ocasião, Ibaneis Rocha falou da questão de uma maior atenção às pessoas com deficiência. Inclusive, lideranças das pessoas com deficiências e entidades ligadas ao movimento aproveitaram para entregar uma carta de compromisso com 15 reivindicações ao candidato do MDB.

Casa própria para pessoas com deficiência

O programa está disponível apenas para pessoas com deficiência ou seus representantes legais que se enquadrem na política habitacional do DF, estabelecida pela Lei Distrital nº 3.877/2006. Os cidadãos já inscritos não precisam fazer um novo cadastro. Também não será permitida uma nova inscrição de candidato já beneficiado por programa habitacional, exceto se houver previsão descrita pela lei.

Estima-se hoje que há 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência morando no Distrito Federal, o que reforça a necessidade de promover políticas públicas, incluindo no âmbito da moradia, como tem feito o GDF.

A visita do governador foi acompanhada pelos secretários da Pessoa com Deficiência, Flávio Pereira dos Santos, e de Governo, José Humberto Pires, além da deputada federal Flávia Arruda, os deputados distritais Iolando Almeida, Fernando Fernandes e Rafael Prudente e o ex-deputado distrital Benício Tavares. Grupos e entidades que defendem as pessoas com deficiência também prestigiaram o evento.

História da luta das pessoas com deficiência

Não é de hoje que o ex-deputado distrital por seis mandatos, Benício Tavares vem defendendo a causa dos deficientes. Em 20 de setembro de 2008, ainda na época do governo de José Roberto Arruda, Benício fez um grande evento em alusão ao “Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência” onde lotou o Ginásio Serejinho em Taguatinga. Na época, o governador Roberto e sua esposa Flávia Arruda ficaram sensibilizados com a causa dos deficientes. Imediatamente Arruda criou um projeto de Lei complementar que destinava cota de 5% nas entregas de moradia para as pessoas com deficiência no DF. Logo que o projeto chegou na Câmara Legislativa, o deputado Benício ampliou para 10% aumentando a participação e maior atenção aos deficientes no programa habitacional do governo do DF.

“É um momento histórico para as pessoas com deficiência”, declarou Benicio. “Gostaria de agradecer àqueles que acreditaram nesse sonho. Muitos governos passaram e não perdemos a fé, continuaremos lutando. Hoje tivemos um empurrãozinho para ficarmos firmes e juntos na certeza de que vamos conseguir avançar rumo a vitória”, finaliza o ex-deputado

No evento deste sábado (14/05) o ex-deputado Benício esteve à frente de toda movimentação juntamente com o Movimento Habitacional e Cidadania das Pessoas com Deficiência (Mohciped-DF).

Fotos do arquivo pessoal do Mohciped-DF. Fotos tiradas em 20 de setembro de 2008.

Evento deste sábado,14 de maio de 2022. Foto: Renato Alves/ Agência Brasília