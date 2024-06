Preocupado com as baixas temperaturas que atingem a capital federal, o Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou um abrigo temporário no Gama para acolher pessoas em situação de rua. A iniciativa faz parte da campanha “Ação contra o Frio”, que visa proteger os mais vulneráveis durante a onda de frio.

O novo abrigo está localizado no Centro de Convivência (Cecon) do Gama Leste e foi inaugurado na última quinta-feira (20). O espaço oferece jantar, café da manhã, kits de higiene e banho, garantindo acolhimento e conforto para até 50 pessoas por noite. O local funcionará todos os dias, de domingo a domingo, enquanto durar o alerta de baixas temperaturas.

Desde a última segunda-feira (17), o GDF já havia aberto as portas de um abrigo no Centro Integrado de Educação Física (Cief) da 907 Sul, que já recebeu cerca de 200 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. A secretária-adjunta de Desenvolvimento Social, Jackeline Canhedo, enfatiza a importância dessas ações: “A assistência social visa garantir o básico para a pessoa. É dar uma noite digna, alimentação, realmente dar o mais básico que aquela pessoa precisa”.

No Cecon do Gama, os assistidos receberão colchão, travesseiro, cobertor e kits de higiene e agasalhos. Parte desses materiais vem da campanha Agasalho Solidário, idealizada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, através da Chefia-Executiva de Políticas Sociais.

A primeira-dama destacou a importância das doações contínuas para a campanha: “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para aqueles que mais precisam, garantindo que encontrem não apenas abrigo, mas também dignidade e conforto durante os dias frios. E por isso abrimos mais um abrigo temporário, para expandir o acolhimento”, afirmou Mayara Noronha Rocha. Ela acrescentou que desde 2022 a Campanha do Agasalho Solidário vem atendendo aos abrigos provisórios, entregando mantas, agasalhos, itens de higiene pessoal e água.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal tem registrado mínimas entre 7,5ºC e 17,4ºC desde segunda-feira. A previsão é que, até domingo (23), as temperaturas mínimas fiquem entre 12°C e 14°C, com máximas entre 27°C e 29°C.

Na noite de inauguração, o cardápio oferecido aos assistidos no Gama incluía arroz, frango, feijão, macarrão, salada, gelatina e suco, com desjejum de pão, suco, fruta e biscoito. A iniciativa visa garantir não apenas um local seguro para dormir, mas também refeições dignas, contribuindo para o bem-estar e a dignidade das pessoas em situação de rua durante o período de frio intenso.

A comunidade é encorajada a continuar contribuindo para a Campanha do Agasalho Solidário, a fim de que mais pessoas possam ser atendidas durante este período crítico.

Informou a Agência Brasília – 20/06/2024