Grooveonline Prevenção chega ao Areal levando promovendo mais um dia incrível

Promovendo um dia de bênçãos e alegria, tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar, do Bullying, a violência e do vício. Tocando profundamente, não só cada um que participou deste momento, bem como a equipe Grooveonline como um todo.

Um ótimo público

No CEF Vila Areal, um público de 1000 pessoas estavam presentes no pátio da escola.

Uma escola animada

No CEF Vila Areal, a galera estava muito participativa e animada. Cantando as músicas em coro junto com a banda Grooveonline. À tarde, no CEF 15 o aluno Bruno dançou.

Durante a apresentação musical de Dhemis Messias, onde ele canta Forró, Pagode e Rap, ele chama pessoas que saibam dançar para irem ao palco.

Ao final das apresentações, nos dois períodos, Denilson e Dhemis cantaram a música “Porque Ele Vive.”

Semeando, impactando e conscientizando

O Projeto Grooveonline Prevenção está plantando, hoje, em prol de uma boa colheita no futuro. Conscientizando sobre a importância do bom cultivo para que colha bons frutos. Que ficar longe de tudo aquilo que é ruim é importante para que nada traga problemas a sua plantação.

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e fez uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável. O Youtuber, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhemis Messias realizou uma palestra motivacional, reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso, longe de problemas e confusões. Ele cantou músicas com temática motivacional.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Dhenilson Bastos, ex-The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline, animou os presentes cantando músicas.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

Não só aqueles que viabilizam a ida do projeto às escolas, bem como a própria comunidade escolar, que recebe toda a equipe, dando todo o apoio necessário para que tudo transcorra da melhor forma possível. Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada, como a coordenadora de produção Simone Gonçalves, produtora executiva, que garante que toda a equipe esteja bem assessorada.

O produtor de eventos, Geraldinho Gonçalves tem agradecido todo empenho do senador Izalci Lucas na destinação da verba necessária para que este magnífico Projeto ocorra. Geraldinho reforça o quão importante é o senador Izalci na área da educação no DF. O Serginho Izalci, também, tem sido uma pessoa de suma importância para a realização do Projeto Grooveonline Prevenção.

Esta nova etapa, que contempla mais 20 escolas públicas no DF, só está sendo possível graças ao empenho do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação”, Izalci tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção. Ele, que já foi patrono de outras edições, volta a empenhar recursos para a continuidade desta Obra. Izalci é um excelente parlamentar e tem representado muito bem o DF no Senado da República. Ele vem trabalhando, há décadas, por pautas ligadas à educação.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

