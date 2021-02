Grupo pró-vida realiza 40 dias de oração pela vida

O Movimento 40 Dias pela Vida (40 Days for Life) é uma iniciativa cristã de oração, jejum e manifestação pública pacífica em favor da vida e da família e contra o aborto, aberto a todos os defensores da vida. O movimento é coordenado a partir dos EUA e ocorre simultaneamente em vigílias e ações concretas no mundo inteiro. Recomenda-se até a criação de redes sociais e a elaboração de banners, faixas, cartazes, panfletos ou materiais digitais para as manifestações públicas e até mesmo para o acolhimento a gestantes.

Neste ano, a edição ocorrerá de 17 de fevereiro a 28 de março e as vigílias públicas devem cobrir ao menos de 7:00 às 19:00 no local escolhido pela coordenação da cidade. Algumas cidades do Brasil já estão inscritas. Brasília está agora consolidando sua coordenação, mas precisa de você, que queira coordenar ou participar com seus amigos, comunidade, pastorais, ministérios, colegas de profissão, das manifestações públicas ou dos momentos privados ou coletivos de oração de intercessão pela causa e pelas gestantes, nascituros, pais e famílias.

Ao receber o convite pensamos em nos reunir nesses 40 dias na Praça dos Três Poderes.

Convidamos você para montar sua equipe e participar das escalas das manifestações públicas, guardando também seu coração num espírito de oração e de ações concretas em favor de gestantes em risco e de proteção à vida nascente.

Desejamos fazer a inscrição de Brasília para a edição mundial de 2021 e será muito importante contar com você.

A ideia é trabalharmos juntos em um só coração.

Para participar, precisamos apenas nos comprometer em estarmos com nosso pequeno grupo no local e horário combinado com a coordenação. Esse compromisso é essencial para que o movimento dê certo.

Devemos seguir integralmente as recomendações de segurança e saúde pública e evitando qualquer apologia a política e ideologias.

Reiteramos que este é um movimento de natureza cristã, aberto a todos os credos e a todas as pessoas e instituições que defendam a vida desde a concepção até a morte natural e que honram a dignidade da maternidade e da paternidade, mesmo nas situações mais delicadas.

Prof. Paulo Fernando 61 99983-1451