Instituto Federal de Brasília (IFB) oferece 1.800 vagas para cursos a distância de graça no DF

As vagas são para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para programador de sistemas, estatística descritiva, operador de câmera e cadista para construção civil. As informações detalhadas sobre a documentação necessária e sobre o edital estão no site do IFB. As aulas são a distância, por meio do Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação. A seleção dos candidatos será por sorteio eletrônico, assim como a matricula.