JK Shopping celebra o aniversário de Ceilândia

No dia 27 de março, a maior cidade e também a mais populosa, com cerca de 400 mil habitantes, do Distrito Federal, completa 50 anos. Mesmo com as dificuldades deste atual momento de pandemia, os moradores da região têm vários motivos para se orgulhar do lugar onde moram. Um povo cheio de alegria, sonhos e vitórias, com uma diversidade cultural enorme, que é a cara do brasileiro. Para celebrar esse momento, o JK Shopping, primeiro shopping projetado para atender a população da cidade, vai realizar uma campanha digital onde os moradores poderão expressar seu amor pela Cei.

Ceilândia Eu Te Abraço

Para demonstrar todo o amor pela Ceilândia, o JK Shopping vai lançar a campanha digital Ceilândia Eu Te Abraço. Como o momento não pode ser comemorado com festividades presenciais, o JK não poderia deixar o cinquentenário da cidade passar em branco, afinal Ceilândia acolheu o empreendimento de braços abertos desde o início.

O que não falta em Ceilândia são histórias! Para celebrar esse momento tão especial, o shopping vai reunir inúmeros relatos que vão emocionar a todos. No site do JK, um espaço já está disponível para receber os registros do que as pessoas gostam, suas histórias e tudo o que possa mostrar quem são os moradores da Cei. Para participar basta acessar o link disponível no site do JK https://jkshoppingdf.com.br/ euteabraco/ e enviar vídeos, fotos e textos que demonstrem sua história de amor por Ceilândia.

Promoção Prorrogada

Em agradecimento aos clientes, o shopping está presenteando 50 sortudos na promoção pelo cinquentenário da cidade. Até o momento, já foram entregues 40 televisores Smart 4K de 50 polegadas. Por conta da pandemia, foram realizados ajustes na programação e o último sorteio, que seria realizado no dia do aniversário de Ceilândia (27 de março), foi prorrogado para o dia 27 de abril.

Para participar serão aceitas as notas fiscais emitidas do dia 28 de fevereiro até o dia 27 de abril, inclusive, as notas via drive-thru. A troca dos cupons será realizada no balcão de trocas no Piso L3, próximo ao Brasil Boliche.

Pensado para Ceilândia

O JK Shopping é um marco na cidade e avança cada dia mais. O projeto audacioso, inaugurado em novembro de 2013, trouxe em seu DNA uma importante contribuição para a valorização da cultura local e para o crescimento da região, gerando mais de 2500 empregos diretos. Com uma grande variedade de marcas, diversificadas opções de lazer, gastronomia e serviços, em suas mais de 160 operações, o centro comercial é uma grande referência quando se fala em shopping center na região.

Vale lembrar que o JK Shopping está funcionando no sistema drive-thru. Além das vendas online, lojistas do shopping estão realizando as vendas nessa modalidade, que vai permanecer mesmo após o retorno das atividades do shopping.

Os clientes precisam fazer as compras diretamente com a loja escolhida, através dos contatos de Whatsapp fornecidos nas redes sociais do JK Shopping, solicitando as opções para escolha de produtos, depois combinar a forma de pagamento e agendar a retirada. São mais de 30 lojas oferecendo esse tipo de serviço. A entrega das compras será realizada no estacionamento S1 do shopping, sem precisar que o cliente desça do carro. Chegando ao local no horário combinado, os clientes deverão obrigatoriamente estar de máscara facial. Os funcionários das lojas estarão usando máscaras e luvas, para fazer a entrega dos produtos higienizados, conforme as orientações das autoridades de saúde.

