Jornalista Paulo Tavares assume editorial do Portal Gama Cidadão

O Jornalista Paulo Tavares aceitou nos últimos dias o convite do também jornalista e CEO do portal Gama Cidadão Israel Carvalho para assumir o editorial do site. O Portal Gama Cidadão completa 10 anos de existencial e tem uma linha editorial bastante diferente da seguida por Paulo Tavares, também editor do portal DF em FOCO, que chega como um grande desafio para o jornalista.

Em entrevista Paulo afirma que a linha editorial do Gama Cidadão será respeitada e seguida a risca por ele e por toda a equipe, “o desafio agora é repaginar e modernizar o site colocando-o no seu lugar de destaque e importância. Dando prioridade a esse canal de noticias e de cidadania tão importante para o gamense”.

Tenho um respeito muito grande por esse canal, pois foi aqui, junto a esse portal dei os primeiros passos na minha carreira como jornalista, me sinto muito feliz e honrado com o convite do Israel e farei, como sempre o meu melhor para que tanto ele quanto o leitor, sintam-se representados com a minha presença a frente desse gigante da comunicação que desde de sempre fez morada no meu coração. Sei que os desafios são muitos mas quero reafirmar o meu compromisso com a linha editorial, com a equipe e com os principais donos desse canal de noticias. os leitores!

O Jornalista Israel carvalho, relatou estar muito feliz com essa parceria e entusiasmado com o novo projeto, e que a chegada desse novo editor promete um “up”, principalmente no que se diz respeito modernização do canal, e que o jornalista Paulo Tavares é um revolucionário digital um sangue novo nos nossos editoriais. Que grandes coisas estão por vir, e quem ganha com isso é o leitor

A partir de hoje o Portal Gama Cidadão contará então com esses dois grandes jornalistas Israel Carvalho e Paulo Tavares, alem de toda a equipe e seus colaboradores, nesse projeto audacioso rumo ao futuro.

O Leitor pode aguardar grandes novidades que já começam a ser sentidas no layout e nas demais novidades já presentes no portal.

