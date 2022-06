Lab Day do SEBRAE movimenta ecossistema de inovação do DF

O Sebrae-DF, em parceria com o Biotic e a Cotidiano Aceleradora, promoveu o LAB DAY, um evento de networking que aconteceu no dia 31 de maio.

Na mais nova edição do Lab Day, o objetivo foi conectar empreendedores com a temática da inovação, estimulando a prática do networking e a geração de negócios entre empreendedores da Capital Federal.

Esta edição do evento ocorreu no Sebraelab, espaço de estímulo à criatividade e à inovação mantido pela instituição dentro do Parque Tecnológico de Brasília (BioTIC).

Os presentes no LAB DAY puderam:

Conhecer a agenda de iniciativas e as últimas novidades promovidas por essa parceria;

Se conectar com empresários e startups em nosso momento matchmaking;

Conhecer as soluções inovadoras e a trajetória das startups brasilienses que são destaques no mercado e só avançam!

Celebrar a inauguração da sede da Cotidiano no Biotic;

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer e fazer negócios com os empreendedores ali presentes, além de compartilhar suas boas práticas e experiências em um happy hour com muita interação e conexão.

O evento promovido pelo Sebrae no DF em formato de happy hour teve ênfase em networking e geração de negócios.

O Lab Day é uma solução baseada em meetups, encontros informais realizados por empresas de inovação que funcionam como um happy hour, mas com objetivos profissionais, como o fortalecimento de ecossistemas, a troca de ideias, a criação e expansão de redes de contato e, claro, a geração de negócios.

Esse formato de evento tem sido promovido pelo Sebrae no DF desde o mês de março e para esta nova edição contou com apoio do BioTIC e também da Cotidiano Aceleradora. A realização, inclusive, marcou a inauguração oficial da sede da organização que apoia o desenvolvimento das negócios inovadores dentro da estrutura do parque tecnológico.

A programação permitiu que o público do evento pudesse conhecer uma gama de soluções, bem como as últimas novidades promovidas conjuntamente pelo Sebrae no DF, o BioTIC e a Cotidiano. Houve, também, a apresentação de estratégias de aceleração de equipes corporativas e o momento matchmaking, onde os participantes puderam interagir, conhecer soluções inovadoras e a trajetória das startups brasilienses que são destaques no mercado de inovação.

