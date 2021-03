LinkedIn oferta cursos de capacitação gratuitos e on-line; saiba mais

Após concluir o curso, o certificado é atrelado ao perfil profissional cadastrado na rede social

Voltada para a interação profissional e networking, a rede social LinkedIn está oferecendo cursos gratuitos de especialização na sua plataforma educacional LinkedIn Learning. As especializações são em diversas áreas de ensino e possibilitam o aperfeiçoamento profissional, além de enriquecer o currículo e ser usado como horas complementares na faculdade.

Os cursos on-line do LinkedIn podem ser acessados por usuários cadastrados na rede social e não demandam pré-requisitos específicos de formação. Com o cadastro, os interessados têm acesso a opções com temas e cargas horárias diversos, que proporcionam o aprimoramento de carreira.

Entre as vantagens de participar da iniciativa, os interessados terão o certificado atrelado ao perfil profissional cadastrado no LinkedIn logo após a conclusão do curso. Dessa forma, as novas habilidades ficarão visíveis a todos que acessarem as informações.

Como fazer os cursos do LinkedIn?

Os conteúdos disponibilizados pela plataforma LinkedIn Learning podem ser acessados após o cadastro na rede social. Feito isso, os cursos ficarão disponíveis na conta gratuita por 30 dias. Quem possui a conta Premium pode aproveitar todos os recursos.

Escolhendo o curso, o aluno poderá salvar os conteúdos já acessados e acompanhar seu histórico de aprendizado. Entre as possibilidades de cursos estão:

Trabalho Remoto: Colaboração, foco e produtividade

Gestão de Equipes Virtuais

Ferramentas do Pacote Office

Técnicas de Comunicação Interpessoal

Power BI: avançado

Desenvolvimento da Inventividade

Mais cursos gratuitos

Na internet é possível encontrar muitas opções de cursos gratuitos e on-line. Tais conteúdos são disponibilizados por universidades e, também, por institutos e empresas, em geral, que desejam contribuir com a formação acadêmica e a qualificação de estudantes e profissionais para o mercado de trabalho.

Além de atestar a participação do estudante nas aulas, esses cursos podem ser utilizados como comprovantes de horas complementares em instituições de ensino superior públicas e privadas.

Normalmente, para fazer um curso on-line o interessado necessita de um computador com acesso à internet – alguns desses cursos também podem ser acessados por meio de dispositivos móveis como smartphones e tablets, por exemplo –, o que facilita o acesso e permite que o estudo seja realizado em qualquer local e horário, sem a necessidade de deslocamento e investimento em transporte, por exemplo.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil