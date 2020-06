Flávio Brasil viraliza na internet durante live com cavalo fujão

O cantor Flávio Brasil passou por uma situação inusitada durante a sua live beneficente, na noite desta última terça-feira (9). Ele chegava para a transmissão ao vivo numa charrete, espécie de carroça, puxada por um cavalo, que saiu em disparada levando o cantor logo após as primeiras frases da música ao cantar apenas 20 segundos da transmissão ao vivo, a ‘live mais rápida da quarentena’. Acontece que a ideia não deu muito certo, mas o sucesso veio a cavalo e Flávio virou meme nas redes sociais.

Antes de tudo é preciso dizer: depois do incidente, Flávio Brasil retornou para o show virtual intitulado Made in Roça e realizou sua apresentação – durante 4 horas, diga-se. Com mais de 30 mil visualizações, a live arrecadou mais de 12 toneladas de alimentos que serão distribuídos a instituições de Goiás e Distrito Federal, entre outras doações. Porém, não está mais no ar, por conta de direitos autorais.

Trajetória

Nascido em São João D’Aliança, interior de Goiás, Flávio diz que a notoriedade instantânea tem causado emoções extremas. Tudo o que ele sabe sobre música aprendeu sozinho, incentivado por sua mãe e por seu avô, que tocava sanfona.

Em 1998, se mudou para Planaltina, onde mora hoje, para formar uma dupla sertaneja, mas em 2000 resolveu investir em sua carreira solo. Desde então, tem feito shows por todo o Brasil.

Repercussão na internet

O fato de ter virado meme está impulsionando a visibilidade de Flávio Brasil, que tem dado entrevistas para diferentes veículos de todo Brasil. Seu vídeo foi compartilhado por famosos como o cantor Wesley Safadão, o humorista Tirullipa e o Padre Fábio de Melo.

Antes da live, o cantor tinha 2,5 mil seguidores no Instagram. Dois dias depois, já são mais de 73 mil pessoas acompanhando o perfil no Instagram @flaviobrasilcantor até o fechamento dessa matéria.

O cantor Wesley Safadão e o humorista Tirullipa usaram as redes sociais para falar com Flávio Brasil:

Da redação do Gama Cidadão – 11/06/2020