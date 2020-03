Nesta quinta-feira (12/03), o projeto Música e Poesia nas Escolas chegará ao Centro de Ensino Médio 2 (CEM 2 – Edifício Phenícia, Soe Q 15, 69 – Ponte Alta Norte do Gama), ás 16h30 e 21h. O projeto é concebido e estruturado a partir da produção poética de Paulim Diolinda, que explica seu fazer literário e depois, por meio do parceiro, o cantor Zemiguel Rodrigues (que assina a maioria das composições), os poemas são interpretados como canções. Tudo com a participação especial do músico Jairo Mendonça e da poeta Claudia Martins. Música e Poesia nas Escolas é patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do GDF, por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).

“Objetivamos incentivar nas escolas do Gama o debate pe­dagógico sobre o processo de compor. Gostamos muito do resultado obtido no início do projeto em 29 de novembro do ano passado no Centro de Ensino Médio Integrado (CEMI) e no Centro de Ensino Médio 3 do Gama (CEM 3)”, revela Paulim Diolinda.