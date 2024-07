Natura lança fundo de CVC de R$ 50 milhões voltado para startups

A Natura, marca líder em beleza e cuidados pessoais no Brasil e na América Latina, anuncia o lançamento de seu fundo de Corporate Venture Capital (CVC) que será gerido pela VOX Capital, uma das principais gestoras de investimentos de capital de risco do país e pioneira em investimentos de impacto socioambiental.

Chamado de Natura Ventures, o fundo tem como objetivo ampliar a relação da empresa com startups no desenvolvimento de novas soluções de tecnologia e negócios, impulsionando-as para crescimento apoiado na cadeia de valor e escala da corporação. A iniciativa busca fomentar a diversidade no ecossistema de startups brasileiras e, para isso, pretende incluir em seu portfólio empresas lideradas por mulheres e pessoas negras. Além disso, visa ampliar seu alcance para além do eixo Sul-Sudeste do Brasil.

Com um capital inicial comprometido de R$ 50 milhões para os primeiros três anos, o fundo terá um portfólio composto por até 15 startups, realizando aportes entre R$ 2 milhões e R$ 10 milhões em rodadas de estágio Seed (capital semente). A maior parte dos investimentos terá foco no Brasil, mas há a possibilidade de investimentos internacionais, principalmente em países da América Latina e nos Estados Unidos.

“A Natura trabalha com inovação aberta há mais de 20 anos e sempre acreditamos na potência estratégica dessas parcerias em diversas frentes de nosso negócio. Este fundo representa nosso compromisso em apoiar a próxima geração de empreendedores inovadores, fornecendo o suporte estratégico para transformar ideias disruptivas em realidades de mercado”, afirma José Manuel, vice-presidente de Novos Negócios de Natura &Co América Latina.

O executivo ainda explica que os focos estarão em quatro verticais de investimento: Circularidade e Regeneração; Conexão e Experiência do Cliente; Ciclos Prósperos para as Consultoras de Beleza e suas Comunidades e Tecnologias Habilitadoras para Transformação. “Estamos ansiosos para ver o impacto positivo que essas iniciativas, potencializadas pela parceria estratégica com a Natura, terão na sociedade e na economia.”, conclui. A escolha da VOX Capital como gestora, se deve principalmente, ao alinhamento das estratégias e enfoques de impacto socioambiental positivo, bem como ao reconhecimento e experiência da gestora como pioneira nos investimentos de impacto no Brasil.

“Estamos muito entusiasmados em ser a gestora escolhida para o fundo Natura Ventures, alinhando nossa expertise em investimentos de impacto com a visão de sustentabilidade da Natura, o que torna este fundo único no mercado, tanto pela sua tese quanto por suas ambições. Acreditamos que essa colaboração permitirá o desenvolvimento de soluções inovadoras que gerarão valor não apenas econômico, mas também social e ambiental,” afirmou Livia Brando, Sócia-Diretora da Vox Capital.

Um dos maiores diferenciais do Natura Ventures é a integração com time de Inovação Aberta dedicada para geração de negócios entre as startups com a Natura, incluindo conexões com especialistas das áreas e suporte para testes de soluções e cocriações. Além disso, as empresas podem ter conexão com o ecossistema de novos negócios da Natura, como EmanaPay, braço de serviços financeiros voltados às consultoras de beleza e bem-estar.

As startups também têm a possibilidade de escalabilidade nas soluções que tenham sinergia com a cadeia de valor da Natura, que possui o maior centro de inovação e perfumaria da América Latina, sendo uma companhia com pensamento regenerativo, sustentável e inovador. Com mais de 3,5 milhões de consultoras em toda América Latina, a rede omnidigital da empresa é composta por mais de 1000 lojas físicas e franquias, além dos canais de e-commerce web e mobile.

Abaixo os detalhes das frentes de atuação do fundo Natura Ventures:

Circularidade e Regeneração: busca por soluções regenerativas e novas fontes de valor que transformem sistemas e contribuam para a bioeconomia, com foco na Amazônia, além de novas tecnologias de bioativos e bioinsumos capazes de apoiar uma economia de baixo carbono; Conexão e Experiência do Cliente: com intuito de ampliar o relacionamento entre a Natura e cliente final por meio de produtos e soluções que enriqueçam as experiências de beleza e democratizam as possibilidades de vivenciar o bem estar bem; Ciclos Prósperos para as Consultoras de Beleza e suas Comunidades: para buscar soluções que impulsionam essas profissionais através de ferramentas e negócios inovadores reinventando a jornada da consultora de beleza para o futuro, além da abertura de novas avenidas de negócios e renda; Tecnologias habilitadoras para transformação: com soluções de tecnologias emergentes capazes de transformar a cadeia de valor da Natura, em linha com as demais verticais prioritárias de investimentos.