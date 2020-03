No DF, Dia Mundial das Doenças Raras é marcado com o lançamento de plataforma online de conexão entre Raros

No Brasil, o governo estima que 13 milhões de pessoas têm algum tipo de doença rara. O Ministério da Saúde considera doença incomum aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos.

No Distrito Federal, a data será marcada pelo lançamento de uma plataforma online “Crossing Connection Health” que promete conectar famílias e pacientes de doenças. Chamada de Crossing Connection, a plataforma oferece diversos serviços para os portadores. O evento está programado para acontecer na tarde desse sábado (29), às 16:00, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek (estacionamento 10) em Brasília. Serviço gratuito pretende conectar pacientes e famílias, para troca de informações.

A idealizadora do projeto Andréa Soares, é umas das pessoas que lutam contra uma doença rara. Segundo ela, “o processo para chegar a um diagnóstico é uma longa e desesperadora jornada para os portadores”.

“Foi uma luta solitária, não tinha com quem falar ou dividir as minhas dúvida. Eu não conhecia todos os efeitos da doença e nem os médicos sabiam me explicar, afinal essas doenças são raras para todos.”