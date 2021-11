Nove escolas do DF receberão 18 apresentações do Projeto Grooveonline Prevenção

O projeto levará entretenimento e conhecimento a mais 09 escolas do DF. Com a presença da banda Grooveonline, do músico e baterista, Lucas Gonçalves, psicólogos e a Cia de Teatro Lábios da Lua.

Combate às drogas, vício, bullying e violência nas escolas

Nesta nova edição o ponto principal é o combate às drogas. Além das apresentações musicais, nessa nova edição teremos teatro. O objetivo é incentivar os jovens a desenvolver habilidades artísticas que poderão usar em qualquer área da vida. O Projeto Grooveonline Prevenção visa contribuir no combate às drogas, tendo em vista a importância de orientar os jovens sobre o perigo do uso de entorpecentes, do vício, bullying e da violência nas escolas. Além de estimular o surgimento de novos futuros artistas. Tudo isso, com a utilização de música e teatro numa perspectiva de integração de linguagens e artes.

Palestras e oficinas

O Projeto Grooveonline Prevenção realizará palestras e oficinas. Com foco na questão das drogas, do vício, bullying e violência no ambiente escolar, serão realizadas palestras com a psicóloga Josy Reis.

No decorrer da semana acontecerão oficinas, onde os participantes poderão aprender um pouco mais sobre música e teatro.

Além de música, teatro

Nessa nova edição do Projeto Grooveonline Prevenção, além das tradicionais apresentações musicais nas escolas. Teremos apresentações teatrais.

As peças teatrais serão realizadas pela Cia. de Teatro Lábios da Lua. Fundada em 1992, a companhia nasceu como uma organização não governamental constituída por produtores culturais, artistas e professores da cidade do Gama. Buscando promover e ampliar o conhecimento, o acesso e o interesse pela arte auxiliando no fortalecimento de competências e habilidades socioemocionais causando um impacto sensitivo para uma real transformação social.

Mais escolas contempladas:

Nessa nova edição, mais 09 escolas serão contempladas com o Projeto Grooveonline Prevenção. A primeira escola será o Centro de Ensino Fundamental Nº 15, localizado no Setor Sul do Gama.

Veja o calendário:

DATA ESCOLA / LOCAL 22/11/2021 CEF 15 Gama Sul 23/11/2021 CEF 03 Gama Leste 27/11/2021 CEF 17 Taguatinga Norte 29/11/2021 Planaltina 06/12/2021 Taguatinga Norte 07/12/2021 Planaltina 21/02/2022 São Sebastião 22/02/2022 Paranoá 24/02/2022 Ceilândia

Realização do Grooveonline Prevenção

O Projeto Gooveonline está sendo possível graças ao apoio do Senador Izalci Lucas (PSDB – DF). O senador determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele será realizado através da associação CRECE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

Saiba mais sobre o trabalho do baterista Lucas Gonçalves:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: [email protected]