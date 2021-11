O CEF 113 no Recanto recebe o Projeto Grooveonline

O Projeto Grooveonline realizou mais uma etapa. Desta vez foi no CEF-113, localizado no Recanto das Emas.

Seguindo um tremendo sucesso, o Projeto Grooveonline levou música, arte, entretenimento e muita informação. Propiciando um dia de muita alegria.

Em cada apresentação uma ótima média de público. Mais de 400 pessoas, entre alunos, professores e servidores, estiveram presentes na escola hoje.

Momentos que alegram e encantam quem participa. Lucas, junto com sua banda, tem propiciado manhãs repletas de muita música e conhecimento.

Uma batalha de dança agitou a manhã. Alunos do 7°, 8° e 9° ano colocou todos de pé numa dança animada e descontraída. No fim todos saem vitoriosos.

A cantora Elys animou os presentes com uma dinâmica. Alguns professores foram chamados ao palco para, junto com Elys, auxiliar durante a execução da dinâmica.

O professor, William Baruh, ministrou as oficinas sobre música no decorrer da semana.

A aluna Rebeca se apresentou no palco, soltando sua bela voz. Mostrando a todos o don que possui para cantar. Ela emocionou a todos .

Homenagem a Marília Mendonça

Junto com a banda os alunos fizeram uma homenagem a cantora Marília Mendonça. Ela foi uma das vítimas fatais de um acidente aéreo ocorrido em Minas na sexta feira (05/11). Eles cantaram, em coro, um dos seus maiores sucessos.

O que acham os presentes:

A galera está amando o projeto. Não há um que consiga ficar parado quando a banda Grooveonline está tocando.

Para o diretor, o projeto é um mundo de possibilidades. Ele agradeceu a todos da equipe pelo dia maravilhoso proporcionado a escola.

Tudo isso demonstra o sucesso que está sendo o Projeto Grooveonline. Além de muitos elogios, por parte dos presentes. A interação de alunos, professores e servidores é algo presente durante as apresentações.. O que tem proporcionado momentos marcantes. Hoje tivemos a participação de alunos e servidores.

O projeto Grooveonline:

O Projeto Gooveonline está sendo possível graças ao apoio da Deputada Federal Paula Belmonte (Cidadania – DF). A deputada determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele está sendo realizado através da associação CRESCE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

Fiquem ligados!

Saiba mais sobre o trabalho do baterista Lucas Gonçalves:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: [email protected]