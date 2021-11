O CEF 17 de Taguatinga Norte recebe mais uma etapa do Grooveonline Prevenção

Um dia marcante com música e tatro

Lucas e sua banda, que tem o ex-The Voice Denilson Bastos como vocalista, tocaram clássicos da música contemporânea. A cantora Elys colocou a galera de pé, cantando junto. Logo em seguida, ela realizou uma dinâmica com a plateia, no final.

Durante o dia, em torno de 600 pessoas, extremamente animadas, assistiram a apresentações de música e teatro.

A Cia. de Teatro Lábios da Lua fez uma apresentação com foco no bullying, violência e vício. Trazendo ao palco situações cotidianas de desrespeito, agressão, preconceito e uso de entorpecentes.

Mostrando o quão graves são estas questões. Pois isso é algo bem recorrente em nossa sociedade atual. Problemas que podem atingir qualquer pessoa independente de classe ou situação social.

Um momento muito marcante no dia de ontem foi a apresentação da aluna Stefany, que subiu ao palco para cantar junto com o Denilson Bastos.

A Diretora do CEF 17, Andréia, esteve muito animada. Contagiada pela banda Grooveonline, ela aproveitou muito o momento. Para Andreia o projeto é muito importante e causa impacto por onde se apresenta. Os alunos e a comunidade escolar se beneficiam de projetos como este. Andreia deseja que sua escola venha a ser contemplada com mais apresentações do Projeto Grooveonline Prevenção.

Dinâmicas palestras

A psicóloga Josy Reis falou aos presentes sobre o bullying. Enfatizando os perigos disso, inclusive do cyberbullying. Uma forma muito usada atualmente por pessoas que fazem uso da tecnologia para a prática de um ato tão nocivo.

Com seu jeito suave e firme de falar, Josy enfatizou que cada um tem suas particularidades e personalidades. Que isso precisa ser respeitado, afinal, todos são especiais independente de como sejam. Josy também reforçou a importância de cada um aceitar a si e ao próximo. Lembrando que toda brincadeira que constrange o outro não é legal. Cada um tem um dom , tem o seu talento. Cada um tem um propósito nessa vida. Durante sua fala diversos jovens se emocionaram, com alguns vindo a chorar.

Esse momento com a psicóloga Josy, serviu de alento para aqueles que sofreram ou sofrem algum tipo de bullying. Durante sua palestra algumas alunas se abraçaram e começaram a chorar, sentindo-se tocadas pelo que Josy dizia. Sua participação com uma dinâmica.

Dhemis Messias cantou Rap e conversou com todos os presentes. Enfatizando a importância de agir hoje para começar uma história de sucesso. Prendendo a atenção dos que ali estavam e tocando profundamente as pessoas.

Dhemis Messias tem impactado com seu jeito firme que se apresenta. Ele fala de uma forma tão profunda, demonstrando uma sabedoria imensa, que toca as pessoas que ali estão. Tanto alunos, professores, servidores, quanto os integrantes da equipe e convidados.

Um Lucas ganhando o mundo

O evento do CEF 17 acabou indo muito mais além do que era esperado. Aquele momento acabou servindo de comemoração para o Lucas e a Banda Grooveonline. Na manhã de hoje, durante a apresentação no Centro de ensino fundamental 17, o canal Grooveonline no YouTube bateu a marca de 300 mil inscritos.

Realização do Grooveonline Prevenção

O Projeto Grooveonline está sendo possível graças ao apoio do Senador Izalci Lucas (PSDB – DF). O senador determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele está sendo realizado através da associação CRECE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

