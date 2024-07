O segundo dia da festa de São Sebastião foi muito animado, com diversas atrações de peso

Um dia repleto de muita música, comemoração e diversão, para toda a comunidade. Com artistas de peso se apresentando no palco. Fazendo da segunda noite de festa um tremendo sucesso. Na noite de sábado a galera compareceu em peso no Parque de Exposições de São Sebastião.

Shows variados para todos os gostos

A dupla, Dennis e Paulo, embalou o público cantando sertanejo. Eles colocaram todo que ali já estava para dançar.

A Banda Grooveonline assumiu o palco. Cantando músicas de diversos gêneros, que foram do forró, pop, rock, pagode e funk. A banda, não só colocou o público para danças e cantar, bem como integiu com eles. Até dinâmicas eles fizeram. A Banda Grooveonline é composta por Lucas Gonçalves na bateria, Lokas na guitarra, baixo, Dhemis Messias e Denilson Bhastos nos vocais.

Durante sua apresentação a banda brincou com o público gerando uma grande energia e muita animação.

Seguindo as apresentações, a Banda Garoto Vip se apresentou cantando sertanejo com pisero.

Na sequência Paulo Henrique e Fernando colocaram todos para cantar e dançar, cantando clássicos do sertanejo,

Concurso de dança

Durante a execução das apresentações houve um pequeno concurso de dança. Os apresentadores, Lucas Gonçalves e Dhemis Messias chamaram pessoas para subirem ao palco e dançar. O prêmio era um vale coquetel na barraca da bebida.

Dois casais e três dançarinas da Cia. do Cowntry subiram ao palco para dançarem e concorrerem ao prêmio. Os jurados foram a plateia. No final da dança o público escolheu quem foi o vencedor. Um dos casais ganhou por escolha da plateia

O ápice da noite com o “príncipe do pisero”

A grande apresentação da noite foi a de Andrezinho Forró Rasgado, considerado o príncipe do pisero. Andrezinho levou todos ao completo delírio.

Andrezinho, o Príncipe do Pìsero (como é conhecido), tem um bom tempo de estrada e muita música lançada. Boa parte do público o acompanhava cantando. Ele foi a grande atração do dia e encerrou à 2ª noite com chave de ouro.

Muita diversão, lazer e entretenimento

Além dos shows a festa no Parque de Exposições diversas outras opções estão disponíveis a todos que ali frequentam. Há uma grande praça de alimentação e, também, um parque de diversões.

Há uma feirinha de artesanato onde artesãos da cidade estão expondo e comercializando seus trabalhos. Ali o visitante irá encontrar desde canecas personalizadas à roupas feitas de crochê e artesanato feito com garrafas e outros materiais.

Realização e produção:

A festa de aniversário está sendo realizada pela Companhia Lábios da Lua, entidade localizada na cidade do Gama, presidida pelo Geovane Batista. Tendo como responsável pela produção, o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves. Ele que vem atuando na área de produção de eventos há 50 anos, já realizou diversos aniversários de São Sebastião, bem como a Fest Show.

Para a concretização deste evento está, a Cia. Lábios da Lua, conseguiu o necessário, junto à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Administração de São Sebastião e Governo do Distrito Federal.

