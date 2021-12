O Vale do Amanhecer recebeu com sucesso mais uma etapa do Grooveonline Prevenção

Em torno de 600 pessoas estiveram presentes hoje no CED Vale. Uma galera animada e concentrada no que todos tinham a lhes oferecer.

Os presentes ficaram muito felizes por estarem recebendo o projeto na sua escola. Alguns seguiam balançando as mãos, batendo palmas, seguindo o ritmo das músicas. Durante a apresentação de Denilson Bastos, os presentes chegaram a cantar junto.

Os cantores Elys e Maicon fizeram uma interessante releitura de 3 músicas, sendo a “Pesadão” (Iza e Marcelo Falcão) e com duas músicas do grupo O Rappa. A apresentação dos dois colocou os presentes de pé numa energia contagiante, estando todos sintonizados.

Após sua apresentação musical, Elys fez uma dinâmica onde colocou todos para acompanhá-la numa música. Nesse momento ela colocou pra fora todo o potencial vocal, encantando ainda mais a todos. Um momento que mostra a força do Projeto Grooveonline Prevenção.

Elys reforça aos jovens a importância de não rotular o próximo, nem se deixar levar pelos que os outros lhe rotulam. No final ela pediu aos alunos que indicassem professores e servidores da escola para que, juntos no palco, fizessem uma dança. Elys finalizou enfatizando a importância da valorização do professor.

Em seguida, Maicon, que é cantor e guitarrista, colocou todos de pé para cantarem o refrão da música “We Will Rock You” da banda de rock britânica Queen. Seguindo com um instrumental de rock. Após a apresentação musical, Maicon falou com os jovens sobre a importância de ficar longe das drogas. Enfatizando o quão é perigoso entrar para esse mundo. Ele contou um caso de uma pessoa muito rica que ficou pobre, depois de gastar tudo em drogas.

Maicon que também é professor, tem ministrado oficinas de música para os estudantes das escolas onde o Grooveonline Prevenção tem passado.

O músico e baterista Lucas Gonçalves falou um pouco da banda e de sua vida na música. Lucas acredita que a música pode mudar a vida das pessoas. Ele lembrou da cantora de sertanejo Marilia Mendonça (que foi vítima de um acidente aéreo recente), da contribuição que ela deixou no cenário musical. Para o Lucas, se você tem um propósito, se tem vontade de fazer algo, vá e faça.

Após sua fala, Lucas Gonçalves chamou Denilson Bastos para cantar a música, “Era Uma Vez.”

Dando sequência às apresentações, a Cia. de Teatro Lábios da Lua, atuou abordando questões como, bullying, vícios, alcoolismo e violência verbal e física.

Os atores da Cia., contaram aos presentes um pouco de suas histórias e suas vivências. Os xingamentos e rótulos que receberam. Os momentos de agressões verbais e físicas que presenciaram na vida. O grupo dramatizou algumas cenas muito comuns no nosso cotidiano atualmente. Essas são realidades que estão em nosso meio, mas que muitas vezes não nos damos conta, ou fingimos não ver. Mas elas existem e é um problema sério que precisamos nos atentar.

A psicóloga Josy Reis, realizou uma palestra onde abordou a questão do Bullying e Cyberbullying, da violência verbal e psicológica.

A questão do bullying é algo muito sério e muito recorrente atualmente, principalmente em meio aos jovens. Josy falou dos perigos de se fazer isso. Que muitas vezes quem pratica bullying já sofreu da mesma coisa. Ela contou um pouco de sua história e das coisas que já sofreu. Inclusive que chegou a fazer terapia por causa de um apelido muito negativo que lhe puseram uma vez.

Josy falou sobre a Corrente do Bem, da importância das pessoas serem instrumentos de transformação. Ninguém, geralmente, sabe da realidade de cada um, das suas deficiências, suas necessidades. Quantas famílias não vivem de abuso, possuem pessoas viciadas em álcool e drogas?! Afinal, o mesmo poder que todos têm de ajudar, tem de atrapalhar. É preciso saber dizer “não” muitas vezes, pois certas ações podem causar problemas a longo prazo.

A psicóloga reforçou o quanto esse período de pandemia, o que causou o isolamento das pessoas, contribuiu para que o Cyberbullying ganhasse força, junto com o sentimento de solidão. Josy falou de ter ansiedade, medos, vontades e prosperidade. Ela perguntou ao público quem gostaria de fazer um relato do que já sofreu.

Uma aluna relatou que quando era criança, estava passeando com a tia e um homem armado veio em direção à elas, a tia, pensou que seriam assaltadas, mas o homem atirou nela, ceifando sua vida, e que isso lhe causou um trauma. No fim, após questionar, muitos confirmaram que já sofreram com bullying.

No fim de sua apresentação, Josy Reis fez uma dinâmica, pedindo que todos se levantassem, escolhessem um par para olharem um no olho do outro. Ela pediu que cada um falasse com seu par sobre os problemas que cada um pode enfrentar na vida. Josy pediu a todos que dissessem em coro palavras de agradecimento e perdão. No fim terminou com uma salva de palmas. Momentos que tocaram profundamente a todos, principalmente os jovens.

Atendimento Psicopedagógico

Josy Reys (psicóloga) e Elys (pedagoga), fizeram durante o evento, atendimento para os alunos que sofrem crise de ansiedade. Crianças de uma região muito carente.

Palavras fortes que tocam

Dhemis Messias subiu ao palco e junto com a banda Grooveonline, cantou músicas que falam de Deus e positivismo. Interagindo com o público, Dhemis deu uma palestra sobre sonhos., dizendo “A dúvida faz você ficar inerte, não existe nada mais triste que a pessoa passar a vida frustrada”.

Dhemis contou um pouco de sua história, de como foi sua vida até aqui, suas batalhas e suas conquistas. “Você pode tudo que quiser ser, basta acreditar que é possível. Só depende de você, ter a coragem e a força de vontade de fazer. O medo é algo que não nasce com você, ele vai sendo imposto. Não deixe que o medo te domine, roube suas expectativas, pois se isso acontece você perde a força. Às vezes os problemas são como a correnteza, e ela pode levar seus sonhos para longe. Só depende de você batalhar por aquilo que realmente acredita”. Disse ele no fim de sua palestra.

Sucesso garantido

Esse projeto já se mostrou a que veio. Sendo um tremendo sucesso, deixando marcas positivas e contagiando em toda escola por onde já passou. No CED Vale não poderia ser diferente e a diretora Marlene achou o projeto espetacular. Na sua opinião receber uma etapa do Projeto Grooveonline prevenção foi muito importante para todos naquela escola. Os jovens foram muito beneficiados pelo que lhes foi apresentado.

Realização do Grooveonline Prevenção

O Projeto Grooveonline está sendo possível graças ao apoio do Senador Izalci Lucas (PSDB – DF). O senador determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele está sendo realizado através da associação CRECE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

