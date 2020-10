Os protestos na Bielorrússia são alimentados por um movimento da sociedade civil sem precedentes

Versão Original por Hanna Liubakova: Belarus’s protests are fueled by an unprecedented civil society movement.

Tradução livre por Danrley Pereira.

Manifestações em massa eclodiram na Bielorrússia em 9 de agosto em protesto contra o que foi amplamente visto como uma eleição fraudada que deu ao mão de ferro Alexander Lukashenko, que governa a Bielo-Rússia por 26 anos, uma vitória sobre seu oponente mais popular. Os protestos continuaram diariamente por quase dois meses, apesar das prisões em massa, espancamentos e torturas. O maior movimento da sociedade civil na história da Bielorrússia está moldando o futuro deste país do antigo bloco soviético.

Mikita Mikado, 34 anos, é o CEO da PandaDoc, uma empresa de software com sede na Califórnia. De seu escritório em San Francisco, ele acompanha as notícias de seu país, a Bielo-Rússia. Em meio aos protestos em todo o país sobre o resultado da eleição presidencial e uma repressão de força sem precedentes, ele interveio e exortou os policiais a renunciar. Dinheiro? “Nós podemos resolver isso”, ele prometeu.

Nunca antes, disse Mikado, ele sentiu vontade de enfrentar Alexander Lukashenko, o líder autoritário que é presidente da Bielo-Rússia desde 1994. O ponto de ruptura foi quando ele assistiu horrorizado enquanto seus conterrâneos eram arrastados e espancados pela tropa de choque.

“Conheci alguém que foi torturado e espancado”, disse ele. “Eu não conseguia mais ficar em silêncio e não fazer nada, quando granadas de efeito moral explodiam nas ruas.”

A iniciativa de crowdfunding do Mikado, Protect Belarus, foi bem-sucedida: nas três semanas seguintes, levantou dinheiro para apoiar financeiramente os policiais que deixaram seus empregos. Centenas de membros das forças de segurança se inscreveram para novo treinamento na indústria de tecnologia e para ajuda financeira.

Durante anos, a indústria de TI em rápida expansão da Bielo-Rússia coexistiu com o governo de Lukashenko, mantendo-se fora da política enquanto se beneficiava de taxas de impostos preferenciais e pouca regulamentação. Para muitos profissionais de tecnologia, o luxo de ter um emprego estável e relativamente bem pago permitiu-lhes o privilégio de não seguir a política.

Essa relação já estava mudando antes da eleição de 9 de agosto. Valery Tsepkalo, ex-embaixador da Bielo-Rússia nos Estados Unidos e fundador do Hi-Tech Park – o equivalente em Minsk do Vale do Silício – juntou-se à oposição. Algumas startups criaram aplicativos para monitorar contagens de votos e coletar dados sobre violações de pesquisas.

Engenheiros jovens e experientes, designers de moda e empresários de sucesso juntaram-se aos protestos. A passividade tornou-se exatamente o que um país não podia mais pagar. A classe média que por muito tempo floresceu dentro do sistema começou a se separar dele. A violência pós-eleitoral se tornou a gota d’água.

Uma nação apolítica luta

O desencanto da classe média com o regime tornou-se aparente durante o pico da pandemia de COVID-19. Lukashenko minimizou o perigo representado pelo vírus e o considerou uma “psicose” em massa. Ele disse que era um pequeno problema de saúde que poderia ser facilmente curado com uma dose de vodca ou com um dia de trabalho na fazenda. Um desfile militar em massa do Dia da Vitória aconteceu como programado. As reuniões públicas não foram proibidas.

Sem orientação ou política do governo, os bielorrussos organizaram o que chamaram de “quarentena do povo”: ou os indivíduos ficaram em casa sem trabalhar ou as empresas introduziram políticas de trabalho em casa sem orientação oficial. Sem o apoio do governo, dezenas de iniciativas locais e esforços de crowdfunding surgiram para comprar e produzir equipamentos médicos, costurar máscaras de proteção e obter apoio financeiro de comunidades locais e da diáspora.

Na Bielo-Rússia, a pandemia destruiu totalmente a reputação de Lukashenko como controlador-chefe. Apesar de toda sua bravata, o presidente falhou espetacularmente em conter o vírus. Mais importante, a sociedade civil se mostrou mais rápida, mais criativa e engenhosa do que o estado. Por sua própria inércia, o presidente da Bielo-Rússia involuntariamente estimulou as pessoas comuns a agirem.

Andrej Stryzhak, um ativista de direitos humanos e trabalhador voluntário, cofundou a iniciativa #ByCovid19 para ajudar os médicos a lidar com a pandemia. Um grupo informal de cerca de 1.500 voluntários entregou equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos médicos, adquiridos com dinheiro arrecadado por meio de crowdfunding, para hospitais em todo o país. Empresas privadas contribuíram com fundos e máscaras. Restaurantes doaram alimentos. Os hotéis ofereciam quartos pro-bono para profissionais da área médica.

Em maio, quando falamos sobre a iniciativa, Stryzhak me disse que esperava que a crise desenvolvesse a confiança no terceiro setor do país.

“Eu vejo isso como uma gradação de dissidentes para oposição parlamentar”, disse ele. “Mesmo que os dissidentes estejam presos, eles existem. Se houver menos controle, eles estão se tornando lentamente a sociedade civil. Mais tarde, aparecem candidatos alternativos, após os quais os partidos políticos serão iniciados ”.

À medida que inúmeras iniciativas e projetos explodiram desde então, ele emergiu de tudo o que aconteceu nas últimas semanas com um humor nitidamente otimista.

“Estruturas alternativas da sociedade estão sendo criadas no momento. Essas estruturas, que os próprios cidadãos estão formando, acabarão por assumir o controle da política disfuncional atual ”, diz Stryzhak.

O remédio realmente teve seu efeito. Traduzido de: “The needle has indeed moved quickly.”

Solidariedade sem precedentes

Um movimento popular vibrante se desenvolveu nos últimos meses na Bielo-Rússia. Mais de 100 mil se manifestaram contra Lukashenko em Minsk nos últimos sete domingos, apesar das detenções e da violência policial, insistindo que sua reeleição esmagadora em agosto foi falsificada.

Ao contrário das eleições anteriores, os protestos populares generalizados – os maiores da história do país – são sustentados e organizados com o uso habilidoso das redes sociais. O Telegram, um aplicativo de mídia social que frequentemente permanece disponível mesmo durante interrupções na Internet, se tornou uma ferramenta crucial na coordenação de protestos em massa sem precedentes que varreram a Bielo-Rússia desde a eleição. Vários canais, como Nexta e Belarus of the Brain, tornaram-se as ferramentas mais populares e principais para facilitar os protestos. As multidões vêm de todas as esferas da vida. Além da classe média, figuras públicas populares estão se juntando aos protestos.

Entre as celebridades que protestam estão atletas e medalhistas olímpicos que marcham sob a bandeira da União Livre dos Atletas, um movimento recém-criado. Quase 600 atletas bielorrussos assinaram uma carta aberta exigindo, entre outras coisas, novas eleições e o fim da violência policial.

A onda de solidariedade e auto-organização não tem precedentes neste país. Comitês de greve foram formados em empresas estatais em todo o país, embora a polícia esteja prendendo e multando trabalhadores. Os alunos se reúnem nos campus universitários para protestar contra a repressão e a censura. Os palestrantes os apoiam. Os meios de comunicação publicam páginas em branco quando jornalistas são detidos. Os residentes locais sentem orgulho de pertencer e se identificar; quase todo bairro tem sua própria bandeira recém-desenhada.

Na maior campanha de crowdfunding, os bielorrussos arrecadaram mais de US $ 6 milhões para ajudar aqueles que sofreram violência policial e foram demitidos por motivos políticos. É uma quantia significativa em um país onde o salário médio é de cerca de US $ 500 – e não aumentou na última década.

Novos valores

A maré de raiva e frustração com as autoridades bielorrussas é antiga.

As pessoas se uniram em face da injustiça flagrante. Mas por que foi essa foi a eleição que provou ser o ponto de inflexão? “Agora é diferente. Os bielo-russos deram um salto acentuado graças à mudança de geração ”, disse a socióloga Alena Artsiomenka, de Minsk. “Pessoas que cresceram na era pós-Perestroika estão mais inclinadas a contribuir para o bem-estar da sociedade. Aqueles que foram criados em condições mais estáveis e seguras estão mais interessados em valores pós-materialistas ”.

A tecnologia tem sido essencial para o crescimento do movimento. As plataformas de crowdfunding tornaram a filantropia mais fácil. Mas essa não é a maneira mais adequada neste momento. O trabalho de uma dessas plataformas, MolaMola, foi interrompido depois que o governo a fechou. Foi lançado pelo filho do principal rival de Lukashenko, Eduard Babariko, que está preso desde junho. A mesma plataforma foi usada para arrecadar dinheiro durante a pandemia e anteriormente para projetos da sociedade civil que não eram relacionados à política.

Mikita Mikado também sentiu desejo de vingança, depois que a polícia invadiu o escritório do PandaDoc em Minsk e prendeu quatro dos gerentes da empresa. O governo posteriormente bloqueou as contas da empresa. Para salvar seus funcionários na Bielo-Rússia, Mikado deixou o projeto Protect Belarus. Mas isso não impediu a iniciativa.

O uso da violência pelo Estado contra os manifestantes provou ser não apenas um avanço na forma como as pessoas pensam sobre as autoridades – e a reação do público bielorrusso contra a brutalidade policial – mas também na maneira como vêem muitos domínios da vida cotidiana.

Os bielo-russos têm se afastado da cultura paternalista que era a compensação pela estabilidade econômica durante o período pós-soviético. Nos últimos anos, as comunidades locais conseguiram preservar um distrito histórico que estava programado para demolição. Os moradores também protestaram contra a construção de uma usina que poluiria o meio ambiente. Os bielo-russos há muito são associados a uma forte cultura paternalista. Isso começou a mudar nos últimos anos – as pessoas resolveram resolver o problema por conta própria.

As manifestações de 2020 não são sem precedentes. Em 2017, cidadãos comuns sacudiram o país com protestos generalizados contra um imposto sobre os desempregados, um plano bizarro que teria forçado aqueles que não trabalham oficialmente a pagar uma multa ao estado. A injustiça foi a principal força motriz dos protestos; o mesmo é verdade para os protestos atuais. Em resposta aos protestos de 2017, Lukashenko inicialmente concordou em impor a proibição do imposto – apenas para reintroduzi-lo em uma data posterior. Ele pode não ter mudado nos anos que se passaram, mas o país mudou. A sociedade bielorrussa viu durante anos a confiança das pessoas comuns se esvair. Agora ela encontrou um cadinho unificador em sua resistência à violência. A auto-organização e a ajuda mútua tornaram-se fundamentais. O novo, embora antigo, encontro de uma nação com seu líder autocrático pode não ter terminado ainda. Mas há pouca ou nenhuma chance de os bielorrussos se submeterem mais ao regime autoritário de Lukashenko.

Escrito por Hanna Liubakova – Traduzido por Danrley Pereira.

Original: https://conversationalist.org/2020/10/09/belaruss-uprising-against-autocracy-is-fuelled-by-an-unprecedented-civil-society-movement/