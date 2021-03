Ouça os profissionais de saúde e salve vidas

Com hospitais superlotados, médicos e demais servidores do setor fazem apelo à população do Distrito Federal

O intuito não é causar pânico. A campanha iniciada pela Secretaria de Saúde (SES) nas redes sociais tem o objetivo principal de alertar para que todos se cuidem e respeitem as medidas restritivas decretadas pelo Governo do Distrito Federal na última semana.

A SES alerta que medidas consideradas “duras” são necessárias num momento em que o DF se encontra com a ocupação dos leitos de UTI Covid próxima do limite, enfermarias lotadas e alta taxa de transmissibilidade do coronavírus, de 1,28 – o que significa que 100 pessoas transmitem o vírus para outras 128.

“Quem promove festinhas hoje está promovendo o luto manhã”. A frase de impacto levantada por profissionais de saúde dos hospitais regionais de Ceilândia, Asa Norte e Samambaia é destinada a conscientizar quem ainda continua se aglomerando em festas ilegais.

O médico emergencista do Hospital Regional do Gama (HRG) Leonardo Coelho gravou um vídeo em que conta a realidade dos profissionais que atuam na linha de frente e faz um apelo para que a população se conscientize. O alerta também vem do pneumologista Ramiro Dourado, atuante no HRG, que pede à população para manter os cuidados contra o coronavírus.

Conscientização necessária

O diretor de Vigilância Epidemiológica da SES, Cássio Peterka, destaca que o momento é de reflexão, de cuidar da saúde, não aglomerar e se proteger contra o coronavírus. A recomendação também vale para aqueles que já foram vacinados contra a covid-19.

“As pessoas precisam entender que não podem abandonar as medidas de prevenção, pois elas são as mesmas desde o início da pandemia”, explica o gestor. “É extremamente importante evitar aglomerações e manter os cuidados com a higiene, pois a imunidade pela vacina ainda deve demorar.”

A campanha da Secretaria de Saúde traz fotos reais capturadas nas UTIs Covid e conta com o apoio dos servidores que atuam nesses locais. Em um dos banners já divulgados, há um paciente idoso recebendo ventilação mecânica e, no fundo da imagem, a frase: “Esta foto poderia ser de alguém que você ama”.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, elogiou a campanha. “Faz um alerta importante para a população tomar os cuidados necessários num momento tão grave da pandemia do novo coronavírus”, ressaltou. Na oportunidade, ele reforçou o agradecimento aos profissionais de saúde que se dedicam a combater o coronavírus no DF.

Confira, abaixo, o vídeo gravado pelo pneumologista Ramiro Dourado, do HRG.

*Com informações da Secretaria de Saúde – 12/03/2021