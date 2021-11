Há opções de cursos de Inglês, Francês, Espanhol, Italiano e Alemão

Para contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional de cidadãos brasileiros, a startup paranaense Kultivi está com inscrições abertas para os cursos gratuitos e on-line de idiomas oferecidos na sua plataforma. Há cursos de Inglês, Francês, Espanhol, Alemão e Italiano, do nível básico ao avançado.

Além dos cursos de idiomas há, também, formações com mais de cinco mil aulas gravadas para outros segmentos, como cursos preparatórios para concursos, para Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para conferir as oportunidades disponíveis, basta acessar o site: https://kultivi.com/cursos.

Confira, a seguir, alguns detalhes sobre os cursos de idiomas gratuitos ofertados pela startup:

1 – Inglês

O curso de Inglês on-line da Kultivi foi organizado para que o aluno possa interagir com as aulas, aprendendo a conversar em inglês por meio de vídeos de conversação, que já contemplam um tempo para praticar as frases em inglês, sem ter que pausar a aula no curso ofertado.

2 – Francês

O curso de Francês está dividido em módulos que abordam conteúdo dos níveis básico, intermediário e avançado da língua francesa. As aulas têm diversas aplicações práticas, exercícios para praticar, muito vocabulário e preocupação com a pronúncia correta.

3 – Espanhol

As aulas deste idioma estão organizadas de forma que o aluno conheça a importância do curso de Espanhol. O conteúdo planejado dessa opção conta com unidades temáticas, abordando gramática e vocabulário contextualizados, assim, o participante aprende a se comunicar em Espanhol desde as primeiras aulas.

4 – Italiano

No curso de Italiano, as aulas serão quase completamente no idioma. A professora falará num ritmo que o participante conseguirá entender e acompanhar a aula tranquilamente. No início é falado em língua portuguesa, para o aluno ir se acostumando com a pronúncia das palavras em Italiano.

5 – Alemão

Com carga horária de 16 horas, o curso de Alemão conta com conteúdos de nível A1 e A2. A recomendação é que o aluno estude ativamente, pois o idioma exige uma pronúncia diferente da que estamos acostumados no Brasil, assim como outras línguas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil