Plataforma online concentra dados sobre cientistas brasileiras; o intuito é promover os estudos

Com o intuito de promover o trabalho de cientistas brasileiras, reunindo informações sobre suas pesquisas acadêmicas, histórias e dados, a Open Box da Ciência traz um design interativo, combinado com jornalismo de dados para apresentar 250 pesquisadoras em cinco grandes áreas: Ciências Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas , Ciências Exatas e da Terra, Engenharia e Ciências da Saúde. A plataforma online foi criada pela organização Gênero e Número e apoiada pelo Instituto Serrapilheira.

A partir do contato com a plataforma, é possível acessar ao menos um artigo relevante da produção científica da pesquisadora mapeada. Também é possível conhecer um pouco de suas histórias e desdobramento de estudos.

Acesse a Open Box da Ciência

Além de ser uma ótima forma dos estudantes conhecerem o trabalho e atuação das mulheres em sua área, a plataforma também funciona como uma ótima ferramenta para jornalistas encontrarem dados e fontes para diferentes temáticas.

Os dados disponíveis são resultado de um levantamento feito com dados do Censo da Educação Superior, em conjunto com outras bases de dados oficiais, como a Plataforma Lattes, levando em consideração o número de artigos científicos publicados, prêmios recebidos, eventos organizados pelas cientistas e engajamento em divulgação científica. Com isso, foi possível criar conteúdo que demonstram o cenário da ciência no Brasil e como as mulheres estão inseridas nele. De acordo com a pesquisa, as mulheres representam 46% das docentes de Ensino Superior.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil