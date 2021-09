Programa disponibiliza bolsas de estudo integrais para jovens líderes

Selecionados devem ter realizado atividade de impacto social positivo na área da saúde

Uma parceria entre a organização sem fins lucrativos One Young World (OYW) e Astrazeneca dará bolsas de estudo para jovens com habilidade de liderança participarem do evento anual Young World Summit 2022 (OYS 2022), que será realizado no Japão.

Para participar do processo seletivo das bolsas integrais é preciso ter entre 18 e 30 anos e comprovar as ações realizadas que tiveram impacto social positivo na área da saúde. A preferência é por atividades focadas na saúde de crianças e adolescentes e/ou prevenção de doenças. Interessados devem se inscrever até o dia 14 de outubro, através do preenchimento do formulário online.

Nesta edição, serão selecionados 15 bolsistas de todo o mundo com habilidade de liderança, defesa e atração de possíveis interessados e investidores. Podem concorrer às vagas da OYS 2022 jovens empreendedores sociais, educadores, ativistas, voluntários, profissionais de saúde, executivos, investidores, mentores ou pessoas envolvidas em qualquer área relacionada à saúde mental, sistema de saúde, saúde sexual e reprodutiva, emergência, prevenção primária e secundária, educação e plataformas digitais.

Os bolsistas terão direito a benefícios como: acesso ao One Young World Summit 2022, participação de um programa preparatório e exclusivo do YHP, acomodação em um hotel de Tóquio, viagem de ida e volta, alimentação completa, transporte entre o Summit e as acomodações, fundos para eventuais custos extras.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

