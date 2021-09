As vagas estão disponíveis para 34 capacitações

Estão abertas as inscrições para cursos livres e técnicos oferecidos on-line e de forma gratuita pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As vagas estão disponíveis para 34 capacitações nas áreas de Turismo, Marketing, Economia, Gestão, Meio Ambiente, Vendas e Segurança.

O foco do programa são pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse 2 salários-mínimos. As inscrições podem ser feitas através do endereço https://ead.senac.br/gratuito. Para ter direito ao certificado de conclusão, os participantes precisam ter um aproveitamento igual ou superior a 70% na avaliação final dos cursos.

O preenchimento das vagas obedecerá aos critérios de classificação estabelecidos por cada estado, até completar a quantidade de vagas disponíveis em cada curso. Antes de efetuar a inscrição, o Senac pede que o candidato tome conhecimento das informações disponíveis na guia “Pré-requisitos” de cada curso e certificar-se de que atende a todos os critérios exigidos.

A seleção dos candidatos será realizada considerando os seguintes critérios:

a) seleção por estado; b) seleção para o curso oferecido, conforme disponibilidade de vagas; c) classificação obtida pela ordem de inscrição no curso pelo candidato; d) comprovação do atendimento da documentação exigida para a matrícula.

O cronograma com as datas de início dos cursos será apresentado na guia “Sobre o Curso” de cada programação.

Lista de cursos gratuitos para todos os públicos

A plataforma educacional Educa Mais Brasil atualiza em seu site uma lista de instituições que oferecem cursos on-line e gratuitos em diversas áreas do conhecimento para todos os públicos. Os cursos listados podem ser feitos durante todo o ano e são classificados como “livres”. Para conferir as opções, basta acessar a página de cursos gratuitos.

O Educa é uma plataforma privada de incentivo estudantil que também oferece oportunidades para estudo em séries da educação básica ao ensino superior, através de bolsas de estudo em instituições de ensino de todo o país. Os descontos são de até 70%. A inscrição é gratuita e após o término dos cursos não é cobrado nenhum valor adicional do bolsista.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil