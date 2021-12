Programas ofertam bolsas de estudo no exterior; veja como participar

Existem diversas opções que contribuem para enriquecer o currículo de um estudante, uma das mais importantes – para quem consegue realizar – é o intercâmbio. A experiência de estudar em outros países agrega valor não somente no currículo mas, também, na formação social e cultural. Esses e outros motivos acabam contribuindo para que o intercâmbio seja o sonho de muitos estudantes brasileiros.

Além disso, um dos fatores que tornam a experiência ainda mais benéfica são o destaque no mercado de trabalho e a bagagem positiva adquirida na vivência com os nativos. Quanto mais souber a língua local, mais chances o estudante tem de se destacar e ser contratado. A fluência ou conhecimento avançado no idioma do país de interesse é de extrema importância para estudar e fazer intercâmbio em instituições de ensino estrangeiras.

Antes de tentar o intercâmbio, é importante testar o conhecimento no inglês, que é considerado uma língua universal e facilita a comunicação com pessoas de outras nacionalidades. É possível conferir gratuitamente o nível de conhecimento no idioma por diferentes testes de nivelamento que podem ser encontrados na internet.

Além do investimento em aprender um idioma diferente, os custos com passagens, visto, hospedagem e alimentação encarecem e tornam o desejo de fazer intercâmbio bastante distante para muitas pessoas. Pensando nisso, separamos alguns programas de intercâmbio que estão com inscrições abertas e oferecem bolsas de estudo que cobrem parte dos custos necessários para estudar em outro país.

Confira os programas de intercâmbio que oferecem bolsas de estudo:

Canadá

A Durham College oferece vagas para o ano letivo de 2022, com auxílio de custo de C$1.000 (cerca de R$4.155,00) ou C$1.500 (cerca de R$6.232,00). Para concorrer, o candidato deve se inscrever no curso de graduação pretendido e a escola canadense irá avaliar com base no inglês. A inscrição é feita no site: https://durhamcollege.ca até janeiro de 2022.

China

A Donghua University está disponibilizando 40 vagas para cursos de graduação, mestrado e PHD em Inglês e Chinês. As oportunidades são para bolsistas internacionais e já incluem os valores da mensalidade, seguro-saúde, dormitório no campus e uma mensalidade de CNY (Renminbi) 2.500 (cerca de R$ 2.140) até CNY 3.500 (cerca de R$ 3.000). Para se candidatar, os interessados devem se inscrever até o dia 31 de março de 2022, pelo site da universidade.

Estados Unidos

Community Engagement Exchange (CEE) abre inscrições para estudantes internacionais em sua edição de 2022. O programa tem como objetivo levar grupos para os EUA para discutir e debater o desenvolvimento de “problemas preocupantes” do século. As oportunidades são para jovens entre 21 e 28 anos que tenham a experiência de pelo menos dois anos de trabalho profissional ou voluntário. As bolsas são integrais e incluem passagens e toda a documentação de visto, alimentação e acomodação. Os candidatos devem se inscrever até o dia 14 de janeiro de 2022, pelo site do CIEE.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil