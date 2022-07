Sandra Faraj lança livro sobre força e superação

A ex-deputada distrital, Sandra Faraj lança seu livro autobiográfico “A Arte de Seguir em Frente” nesta terça, 19. O coquetel de lançamento será em um clube no Lago Sul, em Brasília, em evento fechado para convidados, às 19h.

No livro, Faraj conta uma parte de sua trajetória de vida pessoal, empresarial, pastoral e política. A autobiografia também narra seu lado sobre as perseguições que sofreu durante o período em que estava na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

“Estava grávida do meu primeiro filho, que estive esperando por mais de 15 anos, devido a um diagnóstico de esterilidade e veio como um milagre concedido por Deus. Nessa época meu marido também morava fora do Brasil a trabalho e acabei encarando as acusações sozinha e com uma gravidez de alto risco”, relata.

Faraj conta que o que a manteve nos eixos durante o momento difícil foi espiritualidade. “Meu profundo relacionamento com Deus em oração, que me sustentou e me fortaleceu e Ele levantou intercessores que me ajudaram a suportar e superar tudo isso”.

“Esse é um livro de superação com uma história real, que inspira e demonstra que qualquer situação pode ser superada e curada quando estamos na direção certa. Mostra como uma pessoa comum pode transformar suas frustrações em degraus para seguir em frente”, adianta.

