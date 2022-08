Se não houver complôs Bolsonaro, o candidato do povo, vencerá no primeiro turno O "Instituto DATAPOVO" comprova o favoritismo do Presidente Bolsonaro nestas eleições.

Se não houver complôs Bolsonaro, o candidato do povo, vencerá no primeiro turno

Que o Presidente Jair Bolsonaro é um dos melhores presidentes que este País já teve, isso é notório e conhecedor da maioria. Agora que a luta contra o bem e o mau se tornou algo maior do que qualquer outra questão, isso também é um fato.

Não podemos negar que essas eleições de 2022 são muito mais que um mero momento onde os brasileiros escolherão quem irá lhes representar, nas esferas estadual e federal pelos próximos 4 anos. O pleito eleitoral deste ano virou o momento onde decidiremos entre o bem e o mau. Onde direcionamos os rumos que o Brasil vai tomar. Se seguirmos como vitoriosos e uma nação próspera. Ou se seremos escravizados pelo mau e entraremos em completo declínio. Tudo isso depende do povo. Pois claramente vemos que alguns setores não querem que o Brasil prospere.

A vitória de Bolsonaro esse ano vai muito mais além do que a reeleição do atual gestor. É o futuro da nação que está em jogo.

Os institutos de pesquisas versus o DATAPOVO

Uma questão a se observar é como os institutos de pesquisas estão lidando com a questão da eleição presidencial. Claramente se observa uma grande tendência desses institutos para o esquerdismo. Eles claramente andam na contramão quando, da divulgação de suas pesquisas, sempre dão larga vantagem e grande probabilidade de vitória do ex-presidente Lula. Ou seja, vão caminhando contrário ao que diz o, hoje batizado de, DATAPOVO.

Esse novo “instituto de pesquisas” surgiu naturalmente, emanado do próprio povo. Com o objetivo de contrapor e desmentir o que vem atestando os institutos que ganham dinheiro com pesquisas de opinião. O Instituto DATAPOVO tem esse único e específico objetivo. E segundo podemos ver, graças ao advento da internet e da tecnologia, da velocidade em que corre a informação hoje em dia. o DATAPOVO nos mostra quem será verdadeiramente nosso próximo presidente. Desmentindo com provas cabais o que dizem os institutos de pesquisa. Uma constatação real que só um cego não consegue ver.

Bolsonaro o Presidente do Povo

Desde que foi escolhido em 2018 pela maioria do povo brasileiro para ser seu representante no posto mais importante desse País, a Presidência da República. Jair Messias Bolsonaro mostrou, e segue mostrando, que fizemos a escolha certa. E que ele é o escolhido, pois mesmo que tentassem o derrubar, nem um atentado foi capaz disso, Bolsonaro seguiria firme na missão.

Missão que tem sido árdua mesmo antes do seu primeiro dia como presidente. Uma batalha difícil, que só mesmo um capitão com a empunhadura do Bolsonaro para nos guiar e comandar. O primeiro ano do seu governo foi pautado por diversas batalhas políticas onde o Presidente e seus escolhidos, técnicos, tiveram que lutar contra um poder inteiro (a Suprema Corte Brasileira) e contra entraves políticos no Congresso. Mas que desde o princípio mostraram competência para lutarem contra o sistema.

Durante uma guerra muita coisa pode acontecer, não dá pra prever exatamente como tudo irá caminhar. Sabemos que com técnica e determinação é possível mudar o sistema e vencê-lo. Porém devemos estar preparados para as mais adversidades que surgem pelo caminho. Além do que já conhecemos, na guerra podem surgir situações e momentos que vão além da nossa capacidade de premonição. Então é preciso estar sempre atento a tudo e a todos, pois além do inimigo conhecido outros podem aparecer pelo caminho.

O ano de 2019 passa e seguimos na luta contra o inimigo. Por mais árduo que tenha sido esse primeiro ano de governo. Tivemos vitórias significativas e seguimos avançando na arrumação da casa.

Aí em 2020 um novo inimigo aparece, um vírus chinês que chegou em escala global. Como não vivemos sozinhos no mundo, tivemos que lutar contra ele. Não bastasse nossa conhecida luta interna onde Bolsonaro e sua equipe técnica vem atuando para vencer, agora tivemos que lutar contra um inimigo global, até então desconhecido e muito mais difícil de lidar. Como lidar com um desconhecido que já chega causando?

Pois Bolsonaro e sua equipe de técnicos logo tratou de ir com tudo pra cima do vírus chinês. Mas, claro, sem deixar que isso afetasse profundamente nossa luta interna e o progresso do País. E esse vírus serviu para nos mostrar ainda mais claramente que nossa guerra era muito mais complexa do que aparentava ser.

Na luta contra o vírus chinês vimos de que lado realmente estavam um dos poderes e parte de outro. Podemos perceber como realmente o Poder Judiciário, por meio de sua Suprema Corte, está muito mais alinhado ao mau do que ao povo. Vimos também que a uma gama dos eleitos nas outras esferas, principalmente nos governos estaduais e municipais. Não estavam verdadeiramente comprometidos com a vontade da maioria do povo. Vieram os Lockdown, os fique em casa que a economia vê depois. E com isso a carga imposta ao Presidente da República tornou- se ainda maior. Mas com o apoio do povo que sempre acreditou no seu escolhido, seria notório mais esta vitória. Superamos os desafios impostos e hoje seguimos vencendo o vírus chinês.

Medidas foram adotadas, tecnicamente, na batalha e com isso vencemos mais esta. Auxílio emergencial, auxílio Brasil, verbas e mais verbas para a saúde pública nos estados. Tudo isso possibilitou nossa vitória. Assim seguimos firme e forte na luta para tornarmos uma nação respeitada e próspera.

Vizinhos são tomados pelo Mau e sucumbem

Vivemos tempos difíceis e por mais que tenhamos um cenário mais favorável não é momento para baixarmos a guarda e ficarmos em posição de descanso. Tudo caminha e favorece para que o mau possa triunfar novamente por aqui também.

Enquanto isso seguimos arrumando as coisas por aqui, alguns de nossos vizinhos não conseguiram se manter na luta e agora sucumbem ao mal. Poderíamos aqui citar a Venezuela, mas este é um caso antigo que já se vê em completo declínio. Serve como amostra do que o Brasil poderia se tornar a longo prazo. Porém a Argentina é um exemplo mais real de como o mal pode te destruir em questão de pouquíssimo tempo.

A Argentina consolidou a crença dos agentes nacionais e dos internacionais de que o país há décadas não consegue viver sob as bases da economia capitalista de livre mercado, que são: garantia do direito de propriedade, proteção dos contratos juridicamente perfeitos, estabilidade da moeda (ausência de inflação), liberdade econômica, redução da intervenção estatal na vida das pessoas e das empresas, abertura ao exterior e livre flutuação de preços, salários e câmbio.

Hoje vemos um País dilacerado e em um completo estágio de decadência. Um País que saiu de uma onda de prosperidade e entrou num completo declínio.

Outros países da América Latina se veem na mesma situação e estão em um processo acelerado de dilaceração da economia e da política.

Essa é uma realidade que já esteve diante de nós, mas que por vontade do universo, conseguimos vencer quando elegemos Jair Messias Bolsonaro como Presidente. Agora querem a volta do mal novamente e cabe a nós, unicamente a nós, não permitirmos isso.

O sistema contra um Povo

Sabemos que nosso cenário eleitoral, ainda hoje, não nos favorece tanto quanto gostaríamos. Muitos acreditavam, e ainda acreditam, na tese de que Bolsonaro só foi eleito, em 2018, após o milagre de sobreviver à facada em Juiz de Fora (MG). Do contrário… Mas isso se deve em parte a um certo receio por parte de alguns setores federais acerca de uma possível ação das Forças Armadas. Instituição que verdadeiramente sempre se mostrou estar do lado do bem, do povo, da pátria, da ordem e do progresso. Como o ataque ao candidato do povo não deu certo, vitória do povo.

Durante todos esses anos de governo do Bolsonaro, muitos tentaram e tentam impedir que essa onda de prosperidade continue. Então a guerra continua firme e forte. Mas não podemos baixar a guarda até o fim deste ano. Pois existem algumas armas nas mãos dos que se venderam ao mal que podem mudar os rumos das coisas.

Poderíamos dizer que existe uma pequena arma leta do lado de lá que pode, tranquilamente, sobrepor a vontade da maioria. Essa arma tem um formato retangular e é composta de um sistema completamente desconhecido a fundo pela maioria. Mas que é claramente entendível que pode ser manipulado tal qual sejam os interesses daqueles que detém o poder para direcionar os rumos dessa arma.

Então precisamos seguir lutando. Pois exemplos do que podemos nos tornar estão aí do nosso lado. Basta atravessarmos as fronteiras e a realidade cai diante dos nossos olhos.

Os guerreiros na luta contra o mau e o declínio

Não só na esfera federal é que precisamos de soldados aliados com nossas premissas. Nas esferas estaduais também precisamos fortalecer nossa base. Colocando ali guerreiros verdadeiramente comprometidos com tudo aquilo que defendemos.

Candidatos que tem a Família, a Pátria, a Liberdade, e que defendem o melhor para o cidadão é o que precisamos mais ainda nessa luta contra o mal e o declínio da Nação. Então estarmos elegendo, cada vez mais, pessoas compromissadas com estas premissas é o caminho para seguirmos avançando e prosperando. Nessa toada podemos citar alguns exemplos.

Tarcísio de Freitas o comandante que São Paulo precisa

No Estado de São Paulo, na corrida pelo governo local, temos um soldado a altura do que aquele estado precisa. Os paulistas têm a opção de fazerem a escolha mais acertada para o estado e com isso levar ainda mais a onda de progresso que tomou conta do País quando Tarcísio de Freitas esteve a frente do ministério da Infraestrutura.Hoje ele segue como candidato ao governo de São Paulo.

Porque São Paulo sempre foi uma das locomotivas econômicas desse País e a muito tempo vem carecendo de políticos realmente comprometidos com Educação, Saúde, infraestrutura. Uma realidade que se segue no Brasil como todo. Mas que no Estado de São Paulo os desafios são de grandes proporções.

Como pode o estado mais rico do Brasi ser o estado mais desigual, que precisa de criatividade para resolução de problemas que são sérios. São Paulo tem problemas que no final das contas hoje estão subtraindo competitividade ao longo de sua trajetória. Por isso, para Tarcísio, quando você se depara com desafio que é São Paulo acaba-se ficando muito motivado resolver esses e outros problemas.

Para o candidato São Paulo precisa de um programa sério de habitação de interesse social motivado a fazer infraestrutura. Para ele por mais que a estrutura de São Paulo seja boa cabe ao governo consolidar os espaços para fazer muito mais com o objetivo de melhorar a vida dos desassistidos.

No que tange a educação em São Paulo, Tarcísio considera que era para o Estado ser líder em educação. E isso, claramente, não está acontecendo. Os resultados dos exames do ideb tem mostrado isso. Então é um desafio muito grande ao longo da gestão que precisam serem vencidos. Por isso que Tarcísio de Freitas escolheu São Paulo para comandar.

Tendo deixado um legado de excelente gestão à frente do ministério da Infraestrutura, cabe ao cidadão paulistano analisar e fazer sua escolha para os próximos 4 anos. Vale salientar que este é o candidato ao governo paulista que está mais alinhado com aquilo que almeja o povo e é defendido pelo presidente, e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.

Zema pra minas seguir prosperando

Já no Estado de Minas Gerais, a corrida pelo governo local tem Romeu Zema como o soldado à altura do que este Estado precisa. Zema é o atual governador de Minas e saí como candidato à reeleição agora em 2022.

Zema que foi eleito pela vontade da maioria em 2018, tem feito um trabalho que a muito tempo não se via no Estado mineiro. Muitas ações positivas e assertivas foram feitas ao longo desses quase 4 anos de governo. O Estado de Minas progride e a casa vai sendo colocada em ordem.

Diversas ações promovidas na gestão Zema fizeram e estão fazendo de Minas um Estado mais próspero e com resultados mais positivos. Um desses exemplos é o programa “Transforma Minas”.

O Transforma Minas é um programa do Governo mineiro, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), que atua nas frentes de atração, seleção, desenvolvimento/desempenho e engajamento de lideranças para a gestão pública estadual. Este programa foi criado em 2019 e desde então vem trazendo saldos bastante positivos.

O Transforma Minas trouxe inovação na forma de selecionar gestores nos órgãos públicos, com base em critérios que levam em conta as competências dos candidatos, a capacidade de enfrentar os desafios do setor público e a adequação ao cargo proposto, além de conferir transparência nos processos.

O Governo de Romeu Zema atuou forte na Saúde, Educação, Segurança Pública e Infraestrutura. O Estado melhorou em vem melhorando muito na sua gestão. Agora os mineiros têm a opção de dar continuidade a essa onda de prosperidade por mais 4 anos.

Zema, que é do partido NOVO, segue como o melhor e mais preparado soldado para que Minas siga firme na onda de prosperidade em que o Brasil entrou. Junto com Bolsonaro e os demais soldados do povo Zema seguirá contribuindo para o crescimento do Brasil com o progresso em Minas.

Caiado a frente de Goiás para um Brasil ainda mais forte

Em Goiás o cenário não é diferente de outros estados e os goianos tem a opção da continuidade do progresso ou o retrocesso.

O gestor goiano atua firme na saúde, melhorou a educação, que é campeã no Ideb, paga aluguel para os pobres, ajuda as mães sem recursos. Tudo isso fazendo um governo sério e honesto. Assim como no Governo de Jair Bolsonaro, a gestão atual do governo goiano segue sem nenhum caso de corrupção.

Caiado, que é médico cardiologista, pode até ter tido uma atuação um pouco controversa no ápice da pandemia, mas soube conduzir tudo com maestria. E hoje o Estado de Goiás é um dos mais prósperos do País, E um dos que mais contribuí para o progresso da Nação

Ronaldo Caiado mostra que que tem a competência necessária que o Estado de Goiás precisava. Sua longa carreira política dentro das experiências adquirida ao longo dos anos, comprova o que dizem as pesquisas. Considerando-o como terceiro melhor governador do país.

Goiás, na gestão de Caiado, figura entre os três estados brasileiros com maior índice positivo, ficando atrás somente de Ceará e Alagoas.

Temos aí mais um soldado do povo, alinhado com Bolsonaro, que já mostrou o porque é uma das opções para o Brasil seguir avançando e a melhor para o estado goiano. As respostas para as perguntas são simples. Primeiro, o governador Ronaldo Caiado faz uma gestão considerada qualitativa. Segundo: as pesquisas indicam que ele é o favorito para a disputa eleitoral. A seguir, uma lista de cinco motivos pelos quais o gestor estadual é favorito na disputa da reeleição.

Estrutura política gigante

Governo sem Corrupção

Contas em dia – Estado com finanças saneadas

Cuidado com o povo Goiano

Investimentos em programas sociais

Desta maneira vem se mostrando a gestão de Ronaldo Caiado, que é do Partido União Brasil, no comando do Governo de Goiás. É de políticos assim que Brasil precisa para que, junto com Jair Bolsonaro na Presidência da República, possamos continuar a onda de prosperidade que tomou conta de nós.

No Distrito Federal, Damares Alves para o Senado e Paulo Octávio para o Buriti

No DF a situação política se mostra um pouco diferente, mas não distante da realidade que queremos. Um fato é que a gestão do atual governo de Ibaneis Rocha tem agradado muitos os brasilienses. Mas existe opções fortes na corrida por aqui. Como é o caso do ex-Senador e empresário Paulo Octávio (PSD).

O governador Ibaneis Rocha (MDB) tenta sua reeleição ao comando do Buriti. Ele trás em sua chapa a deputada federal Celina Leão (PP-DF) como sua vice e a ex-ministra bolsonarista Damares Alves (Republicanos) na disputa ao Senado.

Porém essa estratégia política acabou expondo um racha do governador com a também ex-ministra e deputada federal Flávia Arruda (PL-DF), esposa do ex-governador José Roberto Arruda (PL). Até então, Flávia era cotada para ser a candidata oficial de Ibaneis ao Senado, num acordo que já estava costurado entre as partes.

Apesar de se declarar um exímio apoiador de Bolsonaro e ter um bom caixa a seu favor. A força conquistada por Ibaneis Rocha no DF não parece ser tão ampla. Tudo bem que as pesquisas o apontam como favorito. Mas o jogo pode mudar completamente de agora em diante.

Como forte candidato ao Buriti, o ex-Senador e Empresário brasiliense de sucesso Paulo Octávio, é também alinhado com Bolsonaro e as premissas que o povo de bem defende. Paulo Octávio fez história no DF e hoje segue como uma excelente opção de soldado no exército do povo, no exército do bem.

Paulo Octávio no Buriti, junto com a ex-ministra Damares Alves no Senado, poderá contribuir ainda mais positivamente para o Distrito Federal.

Com isso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) terá dois palanques para o Senado no Distrito Federal: um formado pela ex-ministra-chefe da Secretaria de Governo Flávia Arruda (PL) e outro pela ex-ministra Damares Alves.

No DF o presidente Bolsonaro acaba por ter o privilégio de ter duas ex-ministras candidatas ao Senado fazendo palanque para ele. Já na corrida pelo Buriti a disputa fica entre dois bolsonaristas, Paulo Octávio (PSD) e Ibaneis Rocha (MDB).

Nesse cenário, independente de quem seja escolhido pelo povo brasiliense, teremos pelos próximos 4 anos um soldado do povo, alinhado com as premissas que defendemos. Mas diferente de outros estados a corrida eleitoral no DF segue muito dividida.

A força que emana do povo é o que move as eleições

Assim está a corrida eleitoral neste ano de 2022, onde claramente se pode observar a força do povo. Sacramentando a máxima de que a Força Emana do Povo! E tão somente o povo pode decidir os rumos que o País irá seguir. Onde nenhum outro poder, por mais supremo que possa parecer, tem o direito de decidir ou interferir na vontade do povo. E que por mais que as famigeradas pesquisas digam o contrário, o DATAPOVO mostra qual é a real vontade do Povo. E o Povo não está do lado de ex-presidente, ex-condenado, muito menos de candidatos que defendem o indefensável. Pessoas que não estão comprometidas com a Liberdade, Família, Ordem e Progresso. A maioria do Povo almeja Bolsonaro e seus soldados por mais 4 anos no comando.

Se não houverem intervenções indevidas no processo eleitoral que vá ao contrário a vontade do Povo, mostrada claramente pelo DATAPOVO, o Brasil não será mais uma nação próspera a entrar em declínio. Ao contrário disso, temos tudo para sermos uma grande potência global. Um País rico, com abundância de recursos naturais, com uma agricultura cada vez mais forte, um povo feliz e próspero.

Diante dessa clara visão é possível afirmar que, dentro do devido processo, é Bolsonaro no primeiro turno!

Que venha dia 30 de outubro!