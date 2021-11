Seguindo um sucesso, CEF 15 do Gama recebe edição do Projeto Grooveonline Prevenção

A escola recebeu a banda Grooveonline, do músico e baterista, Lucas Gonçalves, a psicóloga Josy Reis e a Cia de Teatro Lábios da Lua.

Animação que contagia

Durante o dia, em torno de 500 pessoas, extremamente animadas, assistiram a apresentações de música e teatro.

Lucas e sua banda tocaram clássicos da música contemporânea. E durante a música Pesadão (Iza e Marcelo Falcão) a cantora Elys colocou a galera de pé, cantando junto. Logo em seguida ela e seu marido cantaram músicas do grupo “O Rappa”. Elys realizou uma dinâmica com a plateia, no final.

Uma disputa de dança ocorreu entre alguns alunos. Ao som de forró, a banda colocou todos para dançar. No final escolherem os vencedores.

Além de música, teatro

A Cia. de Teatro Lábios da Lua fez uma apresentação com foco no bullying, violência e vício. Trazendo ao palco situações cotidianas de desrespeito, agressão, preconceito e uso de entorpecentes.

Mostrando o quão grave são estas questões. Pois isso é algo bem recorrente em nossa sociedade atual.

Problemas que podem atingir qualquer pessoa independente de classe ou situação social.

Palestras e oficinas

A psicóloga Josy Reis falou aos presentes sobre o bullying. Enfatizando os perigos disso, inclusive do cyberbullying. Uma forma muito usada atualmente por pessoas que fazem uso da tecnologia para a prática de um ato tão nocivo.

Ela enfatizou que cada um tem suas particularidades e personalidades. Que isso precisa ser respeitado. Afinal todos são especiais, independente de como sejam. Josy também reforçou a importância de cada um aceitar a si e ao próximo. Cada um tem sua importância, seu significado, seu estilo e seu jeito. Durante sua fala diversos jovens se emocionaram, com alguns vindo a chorar.

O aluno Cauã Ximenes foi ao palco contar um pouco de sua história. De como superou o bullying. Ele enfatizou a importância do respeito à pessoa e personalidade. Emocionando a todos presentes.

A aluna Camilly, (11 anos) foi ao palco contar tudo que já passou e sofreu até aqui. Ela chorou ao contar o que sofre e as dificuldades que tem para enfrentar isso.

Esse momento com a psicóloga Josy, serviu de alento para aqueles que sofreram ou sofrem algum tipo de bullying. Josy encerrou sua participação com uma dinâmica.

Dhemis Messias cantou e deu uma palestra sobre sonhos. Enfatizando a importância do hoje para começar uma história de sucesso. No final Dhemis realizou uma dinâmica com a plateia. Encerrando cantando a música, “É preciso saber viver”, do Titãns.

O professor William Baruh fez dinâmicas com a plateia. Ele chamou os alunos ao palco para sua apresentação. Depois falou um pouco sobre o que é música.

Realização do Grooveonline Prevenção

O Projeto Gooveonline está sendo possível graças ao apoio do Senador Izalci Lucas (PSDB – DF). O senador determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele será realizado através da associação CRECE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

