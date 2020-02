Sicoob UniCentro Brasileira inaugura agência em Gama (DF)

A partir de segunda-feira, 02 de março, os cooperados de Gama (DF) passam a contar com uma nova agência da Sicoob UniCentro Brasileira. Ampla e segura, a unidade está localizada no edifício Centro Clínico Life Gama, EQ 47/49, projeção 04, setor Central, Gama (DF).

Atendimento personalizado, conforto e modernidade são princípios da Sicoob UniCentro Brasileira, presentes ao longo dos 27 anos da cooperativa. Na data da inauguração, os associados que se dirigirem à agência serão recepcionados pela diretoria da cooperativa e haverá um café durante todo o expediente.

A cooperativa

A Sicoob UniCentro Brasileira está presente nos estados de Goiás, Tocantins, São Paulo e no Distrito Federal. Atualmente, a cooperativa é composta por mais de 36 mil associados e administra mais de R$ 2,5 bilhões.

SERVIÇO

Inauguração de agência Sicoob UniCentro Brasileira em Gama (DF)

Data: 02/03/2020.

Horário: das 10h às 16h.

Telefone: (62) 3221 – 2000.

Local: Edifício Centro Clínico Life Gama, EQ 47/49, projeção 04, setor Central, Gama (DF).

Da redação do Gama Cidadão

Com informações do Sicoob Uni – 27/02/2020