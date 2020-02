Sucesso na Programação carnavalesca do Gama

Apoiada pela Administração Regional, foi muito bem sucedida a programação de dois blocos de carnaval do Gama que foram selecionados pelo edital FAC- Carnaval 2020. No domingo (23/02), a partir das 14h, a região adjacente ao antigo cine Itapuã (Praça Lourival Bandeira e o Parque Infantil do Setor Leste) recebeu respectivamente

Encontro Carnavalesco dos Bonecos Gigantes e Carnaval dos Brincantes do Gama. Tudo aberto, gratuito e com muita segurança.

Segundo o chefe do Núcleo de Políticas Sociais, Cultura, Esporte e Lazer, Gilmar Martins Pereira, tal iniciativa foi algo a ser repetido e que deveria entrar no calendário da cidade. “Cerca de 800 pessoas, entre adultos e crianças brincaram e tiveram momentos de alegria. Pudemos apoiar as iniciativas com pintura de rosto, entre outras atividades”, revela.

Paulim Diolinda explicou que “cerca de 10 de bonecos gigantes deram um verdadeiro show de animação e empolgaram os foliões”, disse. Paulim Diolinda idealizou esse primeiro Encontro de Bonecos Gigantes do carnaval de Brasília, que abriu a programação desta ação carnavalesca de 2020.

“No Distrito Federal, os primeiros Blocos, na década de 90, criaram seus bonecos. Os precursores do Carnaval de rua do DF começaram a arrastar multidões com a grande alegoria viva que é o boneco gigante”, afirma Paulim que é oriundo das ladeiras e vielas de Olinda/PE. Ele sempre trouxe para o planalto central seu trabalho como produtor e poeta, além da magia e do encanto dos cantadores, trovadores, repentistas e folguedos registrados em suas obras.

Já como têm feito desde 2008, os Brincantes do Gama fizeram seu Carnaval para a população, recheada esquetes, loas de palhaços, danças de bonecos gigantes, fantasias e mascarados, todos embaladas por marchinhas tradicionais de carnaval, cantigas de roda, brincadeiras e folguedos da cultura popular.

“O repertório criado gerou um clima de paz e harmonia para que as famílias que levaram suas crianças sem nenhuma preocupação”, observou Marco Augusto Rezende, da Cia Voar Teatro de Bonecos, proponente da ação.

Por Marcos Linhares

Para redação do Gama Cidadão – 28/02/2020