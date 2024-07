Superintendência do HRSM se reúne com Conselho Regional de Saúde e usuários dos serviços

Nesta quarta-feira (10), a Superintendência do Hospital Regional de Santa Maria realizou seu encontro mensal com membros do Conselho Regional de Saúde de Santa Maria e da Secretaria de Saúde responsáveis pela gestão na Região de Saúde Sul, além de usuários dos serviços, para discutir as melhorias nos fluxos de atendimento à população. O encontro ocorreu no auditório.