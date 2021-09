Um grande sucesso, Projeto Grooveonline, leva musicalidade, conhecimento e entretenimento em escolas do DF

By

Banda Grooveonline durante apresentação no CEF-11

O músico e baterista Lucas Gonçalves realizou, na manhã desta segunda-feira (27), mais uma etapa do seu projeto de Oficinas de Musicalização. Esta etapa aconteceu no Centro de Ensino Fundamental 11 , localizado no Setor Sul do Gama.

Alunos, professores e servidores do CEF-11 puderam participar de oficinas, apresentações musicais e um debate sobre musicalidade e Internet. Além de participarem de oficinas musicais.

Estes, têm sido momentos de muita alegria para todos os participantes. Lucas, junto com sua banda e convidados, tem propiciado momentos repletos de muita música e conhecimento. Os presentes puderam ouvir clássicos da música contemporânea, além de participarem de um debate cujo tema central é, “Musicalidade e Internet”, e participarem de palestras motivacionais e oficinas musicais.

O evento ocorrido no CEF-11 teve um público presente, em torno de 250 pessoas. O que reforça ainda mais o sucesso que está sendo o Projeto Grooveonline.

No decorrer das apresentações, em meio a palestra e oficinas, pode-se observar o quão os participantes estão apreciando tudo. Em meio às pessoas presentes acabaram acontecendo momentos interessantes. Alguns participantes, se sentindo motivados, resolvem mostrar seus dotes artísticos. Muitas vezes desconhecidos por quem ali estava.

Um dos momentos marcantes foi a apresentação do diretor do CEF-11. O Sr. Luiz, surpreendeu a todos quando subiu ao palco e cantou a música, “Ainda Ontem Chorei de Saudade”. Um clássico da música sertaneja raiz, escrita pelo artista goiano Moacyr Franco e eternizada nas vozes de João Mineiro e Marciano. A apresentação encantou e surpreendeu a todos, ainda mais os alunos que não sabiam desse dote artístico do diretor.

Outro momento marcante foi a apresentação do aluno, Gustavo Laurindo (que inclusive acompanhava o canal Grooveonline), tocando bateria. Ele deu um show junto com a banda do Lucas Gonçalves.

Tendo como objetivo incentivar o jovem e o adolescente a se envolver com a música e desenvolver habilidades que poderão usar em qualquer área da vida. O projeto Grooveonline aborda, também, a conscientização do uso da internet para aplicar o uso das suas habilidades e mostrar os caminhos que eles têm para isso.

Durante o evento os presentes tiveram a oportunidade de participarem de uma palestra motivacional sobre sonhos, ministrada pelo convidado Dhemis Messias. Os presentes puderam aproveitar a oportunidade para adquirirem mais conhecimentos sobre sonhos. A todos os presentes foram só elogios.

Na terça-feira os alunos do CEF-11 participaram da oficina de música, ministrada pelo professor William Baruh. Na ocasião os participantes puderam aprender mais sobre música e musicalidade.

O músico Lucas Gonçalves:

Filho de Brasília, Lucas Gonçalves, é professor de música, tem sua banda e possui canal no YouTube. Ele promove palestras sobre musicalidade e tem vasta experiência no desenvolvimento da temática musical para o público infanto juvenil. É autor do livro: “7 passos para ser um músico bem sucedido nas redes sociais.”

Saiba mais sobre o projeto:

O projeto consiste em oficinas de musicalização. Há, também, palestras com a temática: “Música e Internet”. A temática abordada é o impacto que a música e a internet têm no meio social do jovem e adolescente.

As atividades nas escolas obedecem a seguinte sequência de ações:

– Atividades em pátio / Auditório das escolas

– Encontro musical com a participação de banda para a sensibilização e abertura das atividades

Palestra com a participação de convidados

Oficinas de música

Oficina de musicalização – teoria e prática

Oficina de musicalização – prática de conjunto

Estão sendo produzidos vídeos para Youtube e demais Redes Sociais com o Tema: “Projeto Grooveonline – Música e Internet”. O material está dividido em seis capítulos:

Influência da música na vida do jovem Como desenvolver a parte motora e cognitiva através da música O processo de aprendizagem acelerada Realidade da internet na vida do jovem Como a internet pode ajudar ou atrapalhar a sua vida Como é trabalhar com música e internet

O Projeto Gooveonline está sendo possível graças ao apoio da Deputada Federal Paula Belmonte (Cidadania – DF). A deputada determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele será realizado através da associação CRESCE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

A próxima escola que receberá o projeto será o Centro Educacional Myrian Ervilha, localizado no Recanto das Emas. O evento será dia 13/10, no período da manhã e acontecerá das 08 às 10:30 h.

O projeto Grooveonline contempla, ao todo, 10 escolas neste primeiro momento.

Saiba mais sobre o trabalho do baterista Lucas Gonçalves:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: acessoriagrooveonline@gmail.com