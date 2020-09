Vamos conhecer a região da Lombardia?

Esta semana vamos começar a descobrir a maravilhosa Lombardia, na Itália

Uma terra de grandes recursos que sempre consegue surpreender os seus visitantes. Longe das cidades famosas, dos roteiros turísticos e das grandes metrópoles existe uma fascinante Lombardia, composta por terras imersas na natureza e vilas medievais com vista para os lagos.

⁠⁠Primeira parada ➡️ Lago di Salarno

⁠É um lago alpino bem no centro de Val di Salarno, a cerca de 2070 m. É um verdadeiro paraíso para os amantes do trekking e da escalada. ⁠ O passeio é caracterizado por uma comodo sentiero, permitindo que os visitantes percorrem sem problemas. ⁠ 🤩

Próxima parada ➡️ Bellagio⁠

⁠✨A PÉROLA DO LAGO COMO

⁠Bellagio está localizado no promontório que divide o Lago de Como em dois lados, de modo a oferecer uma vista panorâmica de 360 ​​° dos picos alpinos que circundam as águas do lago. ⁠

⁠É uma aldeia romântica e sugestiva, caracterizada por ruelas de calçada e casas antigas. ⁠

⁠IMPERDÍVEL: os parques de Villa Serbelloni (11h00-14,30, € 9,00) e

Villa Melzi (de abril a 09h30-18h30, € 6,50) que tornam a viagem única ⁠

⁠⁠Um passeio à beira do lago ao pôr do sol é o que precisamos neste domingo! ⁠

⁠⁠Que tal, merece um coração? ⁠❤️⁠

LAGO DEL BARBELLINO

EM BUSCA DA ESPADA NA ROCHA DE OROBIE⁠

⁠Estamos em Alta Val Seriana a 1.862 metros, para visitar o maior lago artificial das montanhas de Bergamo.

⁠Da aldeia de Valbondione começa uma trilha (14 km) que atravessa a floresta e chega até tocar a montanha com o dedo! ⁠

Aqui se encontra o Refúgio Curò, onde, depois de estar reformado, você se encontrará imerso na parte do mais bravo cavaleiro da Távola Redonda, ou porque não, talvez possa tentar ser um novo Artur? 😆⁠

A espada na pedra é muito sugestiva, é impossível não querer tentar extraí-la! ⁠

⁠Continuando essa incrível aventura os dois lagos do Barbelino. Subindo de Valbondione se depara com o Lago Barbelino, o maior, sustentado por uma barragem, cujas águas são liberadas uma vez por ano garantindo um espetáculo único: as Cataratas do Sério.

O segundo é o Lago Natural Barbelino, a quase uma hora de caminhada do primeiro, imerso em um ambiente de extraordinária beleza natural.

⁠O percurso é adequado para crianças, mas lembre-se que são 3 horas de caminhada ⁠

IMPERDÍVEL EVENTO

uma vez por ano, à noite, a barragem é aberta e você pode testemunhar o “despertar” da Cascate Del Sério, a cachoeira mais alta da Itália e a segunda da Europa com seus 315 metros de altura.

⁠Você está pronto para fazer parte da ⁠Távola Redonda?

***************************************************

REGIÃO LIGURIA

⁠ESTA SEMANA PARTIMOS PARA DESCOBRIR A MARAVILHOSA LIGÚRIA.⁠

Uma faixa de terra entre o mar e as montanhas caracterizada por cores pastéis. Liguria tem muito a oferecer, tanto em termos naturalistas quanto em aldeias maravilhosas por descobrir😍⁠

⁠⁠Primeira parada ➡️ LA CALETTA DI LERICI

UM VERDADEIRO LUGAR SEGREDO, UMA PRAIA ÍNTIMA QUE ABREM UM PEQUENO CANTO DO PARAÍSO NO GOLFO DOS POETAS!

⁠A praia é um pequeno píer, e pode-se chegar através de uma escada, pouco visível, um pouco íngreme que vai encontrar assim que passar o entroncamento para Maralunga.

⁠Este fiorde faz parte da ampla enseada de Maramozza, um dos lugares mais bonitos, escondidos e encantadores da Riviera da Ligúria.

É um local não contaminado, caracterizado por águas cristalinas das quais emerge uma pequena ilha constituída por uma rocha. Equipe-se com máscara e snorkel, pois com um belo mergulho poderá chegar a lindas cavernas marinhas. ⁠

⁠Vale a pena visitar! Você já esteve lá? ⁠

⁠DICA: a enseada está exposta ao sol das 12:00 até o pôr do sol

Próxima parada ➡️ TORRE SCOLA

⁠⁠A TORRE SOLITÁRIA EMERGINDO DO MAR⁠

⁠Com o termo “Scola” foi chamado de

ponta da ilha de Palmaria. Significa “paróquia e capela rural”, de facto aqui parece ter havido uma fundação religiosa, onde mais tarde foi construído o mosteiro beneditino de San Giovanni Battista.

Esta torre está localizada no Golfo dos Poetas, na província de La Spezia

É fascinante ver como a natureza assumiu o controle da estrutura após os bombardeios no século XIX que desfiguraram a torre.

⁠É amado pelos viajantes por sua posição particular, o que o torna incrivelmente mágico.

Próxima parada ➡️ RIOMAGGIORE ⁠

⁠É O LUGAR IDEAL PARA PASSAR AS SUAS FÉRIAS IMERSO NA NATUREZA E NA PAISAGEM CARTÃO⁠ POSTAL

⁠Espremida entre o mar e a montanha, Riomaggiore é a aldeia mais oriental de Cinque Terre, caracterizada pela típica estrutura escalonada, com casas coloridas encostadas umas nas outras, sobranceiras à marina e que parecem tocar o céu.

⁠A cidade tem origens muito antigas. Percorrer as suas ruas íngremes permite admirar os vestígios do seu passado milenar e saborear o ritmo lento da vida que aqui é marcado pelo ritmo das marés.

⁠DICA: A famosa Via Dell’Amore começa aqui, um caminho com vista para o mar que liga as outras aldeias de Cinque Terre.

Próxima parada ➡️ VERNAZZA

⁠UMA VERDADEIRA JÓIA ENTRE MAR E ROCHA ⁠

⁠⁠Vernazza é uma das aldeias de Cinque Terre, um ponto de partida ideal para longas caminhadas. Na verdade, é repleto de percursos pedonais, incluindo o conhecido Caminho Azul, que liga algumas das aldeias de Cinque Terre.

⁠Está repleto de atrações interessantes: do Castelo Dorio à igreja de Santa Maria d’Antiochia, sem esquecer o Santuário de Nostra Signora di Reggio. Não se esqueça de tirar lindas fotos do baluarte de Belfort, parar para assistir o pôr do sol, com os pescadores, sob a antiga torre, e acima de tudo para saborear o tradicional prato “Tian”, uma deliciosa batata com pudim de anchova.

Em Vernazza é impossível não visitar a bela cidade velha e a praça principal⁠

⁠⁠DICA: Se deseja relaxar e desfrutar de uma vista esplêndida, siga o caminho que vai de Vernazza até Monterosso. Faça uma bela caminhada de uma hora e depois volte … para chegar a Monterosso a pé leva cerca de 4 horas de caminhada⁠.

