Veja cursos gratuitos para fazer durante as férias

Para muitas pessoas o período de férias é sinônimo de descanso. Porém, há quem espere pelo momento para se dedicar aos livros e a novos aprendizados. Pensando justamente nesse público, muitas instituições de ensino oferecem cursos gratuitos e de curta duração que podem ser realizados on-line durante as férias.

Para aqueles que pretendem exercitar a criatividade, a Khan Academy e a The Walt Disney Company disponibilizam, gratuitamente, o curso “Imagineering in a Box!”. É um programa gratuito que exercita a criatividade e auxilia na construção de narrativas. Por meio de 35 vídeos para ajudar o estudante na criação de experiências.

A Khan Academy, organização sem fins lucrativos, também está oferecendo três opções de cursos gratuitos. Hora do Código da Khan Academy traz um material gratuito completo dividido em três módulos: Hora de Desenhar com Código, Hora de Criar Páginas Web e Hora de Criar Bancos de Dados para você começar a programar agora mesmo.

Já no curso de Ciências da computação, o aprendizado acontece em três níveis. Em ‘Algoritmos’, o aluno adquire noções de busca binária, algoritmos recursivos, entre outros. No nível ‘Uma Jornada pela Criptografia’, aprende sobre cifras, a criptografia antiga e a moderna, além da aritmética modular. No último nível ‘Jornada à Teoria da Informação’, entende sobre as teorias da informação antigas e modernas.

Curso de idiomas

Para quem quer aprender idiomas, a startup brasileira Kultivi oferece, gratuitamente, cursos em diversas línguas e o melhor: com certificação ao final da especialização.

Para contribuir no desenvolvimento pessoal e profissional de todos os interessados nas formações, são oferecidas oportunidades em cursos de Inglês, Francês, Espanhol, Alemão e Italiano, do nível básico ao avançado, além de mais de cinco mil aulas gravadas para outros segmentos, como cursos preparatórios para concursos, para Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Para conferir as oportunidades disponíveis, basta acessar o site: https://kultivi.com/cursos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil