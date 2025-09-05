ADGE convoca Assembleia Geral Ordinária em Chamamento Público

A Associação dos Deficientes do Gama e Entorno (ADGE) publicou edital de convocação para a realização de sua Assembleia Geral Ordinária (AGO). O encontro acontecerá no dia 11 de outubro de 2025 (sábado), às 9h, no Salão Comunitário da Quadra 04, Área Especial, Setor Sul, Gama/DF.

De acordo com o edital, a assembleia tem como pauta principal a prestação de contas referente ao exercício de 2024, compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano passado, em conformidade com o artigo 107 do Estatuto Social da entidade.

A primeira chamada está marcada para as 9h e, caso não haja quórum, a segunda chamada ocorrerá às 9h30. Estão convocados a participar associados, diretores, atletas e demais interessados ligados à ADGE.

O documento é assinado por Mateus Antônio Rocha Braga, representante legal e presidente da associação, que reforça a importância da presença de todos.

Veja abaixo o edital de convocação completo!

[pdf-embedder url=”https://gamacidadao.com.br/wp-content/uploads/2024/10/Req.of_.012EditaldeConvocacaoPrestacaodeContasAGO2025.pdf“]

  • Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

