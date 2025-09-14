Aulas práticas são promovidas pela parceria entre Unieuro e UnB e já beneficiaram mais de 300 idosos desde 2018

O Centro Universitário Unieuro, em parceria com o projeto Universidade do Envelhecer (UniSER), da Universidade de Brasília (UnB), iniciou mais uma edição do curso de Informática Básica para Idosos. A iniciativa busca ampliar a inclusão digital da população idosa, oferecendo aulas práticas que desenvolvem autonomia e habilidades essenciais no uso de tecnologias do dia a dia.

Voltado para quem deseja aprender a usar computadores, smartphones e a internet, o curso é totalmente gratuito, tem carga horária de 80 horas e acontece aos sábados, das 8h às 12h, nos laboratórios do Unieuro.

Cerca de 50 idosos participam desta edição do curso, que aborda temas como navegação na internet, uso de aplicativos de comunicação, segurança digital e outras ferramentas fundamentais para o convívio social e a resolução de tarefas cotidianas.

As aulas contam com o apoio direto de 18 alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Sistemas de Informação, que atuam como monitores e facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. O projeto é coordenado pela professora Grazielle Seabra e tem como foco o respeito às particularidades do público idoso, a valorização da convivência intergeracional e a promoção de uma aprendizagem significativa.

Realizado desde 2018, o curso de Informática Básica para Idosos já beneficiou mais de 300 participantes e se consolidou como uma ação social de impacto no Distrito Federal, aproximando gerações e promovendo o envelhecimento ativo.

A inclusão digital na terceira idade é um fator fundamental para garantir autonomia, bem-estar e cidadania. Em 2024, um estudo do IBGE apontou que 69,8% dos brasileiros com 60 anos ou mais utilizam a internet. Apesar do avanço, os idosos ainda representam a maior parte dos cerca de 20 milhões de brasileiros que não acessaram a internet no país. Entre aqueles que estão offline, 66% afirmaram que a principal razão é não saber usar a tecnologia. Iniciativas como esta ajudam a reduzir essa desigualdade, permitindo que idosos se conectem com familiares, serviços públicos, oportunidades de lazer e informação.

“A parceria entre o Unieuro e a UniSER/UnB é um exemplo de como as instituições de ensino superior podem contribuir ativamente para a construção de uma sociedade mais justa, humana e tecnológica”, destaca a professora Grazielle Seabra, coordenadora do projeto. Além de transformar a realidade dos participantes, o projeto também oferece aos alunos-monitores a oportunidade de aplicar conhecimentos, desenvolver empatia e exercer seu papel social.

Sobre a Unieuro

A Unieuro nasceu em 1998 como o segundo empreendimento educacional do Grupo Ceuma, o primeiro na região Centro-Oeste. A primeira sede própria foi instalada no Campus Asa Sul, na capital Brasília, e, desde então, vem ampliando a oferta de cursos da graduação para suprir a demanda crescente de jovens profissionais à busca de credibilidade e qualidade em sua formação superior. Em 2005, é inaugurada a sede do Campus Águas Claras, descentralizando para além do Plano Piloto a oferta de cursos superiores nas áreas de Exatas, Saúde e Humanas.

Em 2017, a Unieuro foi eleita, pelo terceiro ano seguido, uma das instituições universitárias mais bem avaliadas do Distrito Federal. Qualidade e credibilidade representam o trabalho de centenas de professores e coordenadores empenhados em firmar os cursos da Graduação e da Pós-Graduação entre os melhores da região.

Nas duas unidades – Águas Claras e Asa Sul -, as bibliotecas e os laboratórios didáticos, muito bem equipados, favorecem, desde o início do ciclo acadêmico, o acesso à pesquisa permanente e o aprofundamento do conhecimento científico. Outro investimento de destaque são as Clínicas-Escola e o Ambulatório, que, além de campo para estágios supervisionados e o aprendizado prático, prestam serviços de primeira às comunidades de toda a região. Em 2018, o MEC autorizou o funcionamento do curso de Medicina, o quarto implantado pelo Grupo Ceuma, depois do Unifamaz e dos campi São Luís (MA) e Imperatriz (MA) da Universidade Ceuma.