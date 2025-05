Ação de hoje integra a campanha do 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil.

Atividade faz parte da programação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, promovida em parceria com a rede intersetorial local

Nesta Sexta-Feira , 16 de maio, o Conselho Tutelar do Gama, em parceria com a rede intersetorial do Gama, realiza uma grande ação de mobilização comunitária com foco na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A partir das 8h, haverá caminhada com concentração na Praça da Escola Classe 06 do Gama, finalizando na Praça do Castelinho, sede do Conselho Tutelar.

Durante toda a manhã, o público contará com uma programação variada e gratuita, incluindo:

Apresentação teatral, Brincadeiras para crianças, Roda de capoeira com o Projeto SER MAIS, Orientação jurídica com a OAB-Gama e Aferição de pressão e teste de glicemia

A atividade integra a campanha do 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da denúncia e da prevenção de qualquer forma de violência contra o público infantojuvenil.

Além da mobilização desta Sexta-feira, a programação se estende por todo o mês de maio, com uma série de ações realizadas em escolas e outros espaços da cidade. Confira os próximos eventos:

20/05/2025 – Seminário no SESC-Gama

24/05/2025 – “Criança tem direito de brincar”, atividade lúdica no SESC

30/05/2025 – Blitz educativa no Conselho Tutelar do Gama-II

As atividades começaram no dia 09/05, com uma blitz educativa na BR do Engenho das Lajes, também às 8h.

“Juntos, podemos fazer a diferença! Contamos com a participação de todos para realizar essas atividades que visam conscientizar a comunidade sobre a importância da proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Vamos fazer bonito como todo ano e garantir que nossas crianças e adolescentes sejam protegidos e possam ter uma infância feliz e segura”, destacam os conselheiros do Gama I, Ana Maria, Chaguinhas, Roberto Mendonça, Rodrigo e Wallyson.

SERVIÇO – AÇÃO DO DIA 16/05

Quando: sexta-feira, 16 de maio de 2025, a partir das 8h

Concentração: Praça da Escola Classe 06 do Gama

Encerramento: Praça do Castelinho (Conselho Tutelar do Gama)

Atividades: Caminhada, teatro, capoeira, brincadeiras, aferição de pressão, teste de glicemia, orientação jurídica

Realização: Conselho Tutelar do Gama e parceiros da rede intersetorial

Campanha: “Faça Bonito – Proteja nossas Crianças e Adolescentes”