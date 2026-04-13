Termos de Serviço e Política de Privacidade – Gama Cidadão

Última atualização: Brasília, 13 de abril de 2026

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Política de Privacidade – Portal Gama Cidadão

Última atualização: [Insira a data atual, ex: 9 de abril de 2026]

No Portal Gama Cidadão, valorizamos sua privacidade. Esta Política explica como coletamos, usamos e protegemos seus dados.

1. Dados Coletados

  • Pessoais: Nome, e-mail e IP ao se cadastrar ou comentar (opcional).
  • Automáticos: Cookies, dados de navegação (páginas visitadas, dispositivo) para melhorar a experiência.
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